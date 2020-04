Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζει να αυξάνεται ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στη Γερμανία

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 2.866 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 130.450.

Άλλοι 315 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, με το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας στη χώρα να φθάνει έτσι τους 3.569, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 2.866 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που προσβλήθηκαν να ανέρχεται πλέον σε 130.450, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.