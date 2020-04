Αθλητικά

Ναδάλ: το τελευταίο που με ανησυχεί τώρα είναι το τένις

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να αρχίσουν οι αγώνες τένις χωρίς θεατές.

O Ράφα Ναδάλ, μιλώντας στην εκπομπή El Partidazo του COPE, παραδέχθηκε ότι το τελευταίο πράγμα που τον ανησυχεί αυτή την στιγμή είναι το τένις.

«Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται .Πέρασα μια εβδομάδα κάνοντας αθλήματα απρόθυμα. Έβλεπα τηλεόραση όλη την ημέρα. Καθώς περνούσαν οι μέρες επέστρεψα στη ρουτίνα και σκέφτηκα θετικά. Προσπάθησα να συνεισφέρω με κάποιο τρόπο για να βοηθήσω άτομα που δυσκολεύονται », είπε ο Ισπανός τενίστας.

«Βλέπαμε αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία και αρχίσαμε να ανησυχούμε. Όταν ο ιός ήταν στην Κίνα, δεν το σκεφτήκαμε σοβαρά. Όταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ήδη ένα σημάδι ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε», παραδέχεται.

«Γνωρίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν. Το λιγότερο σημαντικό είναι το τένις», πρόσθεσε, ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο για αγώνες τένις χωρίς θεατές είπε, «Θα ήμουν ενθουσιασμένος, αλλά είναι ένα παγκόσμιο άθλημα. Το τένις είναι ένα παγκόσμιο άθλημα, με ταξίδια, μετακινήσεις, με όλα όσα συνεπάγεται σε επίπεδο κινδύνου».