Αθλητικά

Τζόκοβιτς: νέες δωρεές στη μάχη κατά του κορονοϊού

Δωρεές εκατομμυρίων σε νοσοκομεία όλου του κόσμου, αλλά και σίτιση φτωχών οικογενειών.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει τις δωρεές στη μάχη κατά της πανδημίας. Ο 32χρονος Σέρβος σούπερ σταρ του τένις αρχικά δώρισε ένα εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία του Βελιγραδίου, μετά ανέλαβε τη σίτιση αρκετών φτωχών οικογενειών στην πρωτεύουσα της χώρας του και τώρα δώρισε ένα ακόμη εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία της Λομβαρδίας, που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα της πανδημίας.

Τη δωρεά του Νόλε έκανε γνωστά ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για το δυτικό Μπέργκαμο, Πίτερ Άσεμπεργκς, ενώ στη Σερβία τα ΜΜΕ φιλοξενούν θετικά σχόλια για την στάση του Τζόκοβιτς στο διάστημα της πανδημίας.