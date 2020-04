Κοινωνία

Εκπαιδευτικός κατηγορείται ότι ασελγούσε σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει ήδη συλληφθεί από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Μία ακόμα ανατριχιαστική υπόθεση ασέλγειας σε βάρος μικρών παιδιών βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 37χρονο δάσκαλο από τα Χανιά ο οποίος με πρόσχημα τη διδασκαλία αγγλικών θώπευε νεαρά παιδιά.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες έφτασαν στα γραφεία της Ασφάλειας Χανίων με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν διακριτική έρευνα.

Μάλιστα, η έρευνα αφορά την ασέλγεια τριών παιδιών που είναι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο 11χρονα αγόρια και έναν έφηβο 15 χρονών.

Ο 37χρονος έχει ήδη συλληφθεί από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.