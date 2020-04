Αθλητικά

Ο Μπέκαμ έκανε επίσκεψη – έκπληξη σε καρκινοπαθή εν μέσω κορονοϊού

Κρατώντας μια τσάντα με λιχουδιές και τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, αιφνιδίασε ευχάριστα τον θαυμαστή του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πρόσφερε χαρά σε έναν θαυμαστή του εν μέσω της κρίσης της πανδημίας του κορονoϊού.

Ο παλαίμαχος σταρ του ποδοσφαίρου εξέπληξε τον 70χρονο, Ντέιβιντ Ρόμπερτς με επίσκεψη - έκπληξη στο σπίτι του στο Οξφορντσάιρ στο πλαίσιο φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που διοργάνωσε η Age UK.

Ο Μπέκαμ μετέφερε μια σακούλα γεμάτη λιχουδιές και επισκέφτηκε τον Ρόμπερτς ακολουθώντας τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

Ο Ντέιβιντ Ρόμπερτς δήλωσε στην τοπική εφημερίδα, Oxford Mail, ότι έμεινε «έκπληκτος» όταν άνοιξε την πόρτα του στον θρύλο του ποδοσφαίρου, αποκαλύπτοντας ότι από τη φιλανθρωπική οργάνωση τού είπαν να περιμένει μια επίσκεψη από «διασημότητα υψηλού προφίλ» το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα των Καθολικών.

«Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ να πω ήταν, γεια, πώς είσαι;» ανέφερε ο Ντέιβιντ Ρόμπερτς.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, συζητήσαμε για το τι θα συμβεί στο ποδόσφαιρο τη φετινή σεζόν, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επίσης για μένα που είμαι υποστηρικτής της Λίβερπουλ» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι η επίσκεψη ήταν σπουδαία τόσο για εκείνους όσο και για μένα, γιατί με φροντίζουν από τότε που έκανα εγχείρηση για καρκίνο τον Δεκέμβριο, με τον οποίο δίνω αγώνα με τη βοήθεια και την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων, των γειτόνων και συνεργατών εδώ και τρία χρόνια» τόνισε.

Η οργάνωση Age UK βοηθά άτομα τρίτης ηλικίας παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη για να παραμένουν ανεξάρτητα.