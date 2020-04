Κόσμος

Βαρθολομαίος: δεν μπορούμε να παραμείνουμε άνθρωποι χωρίς την ελπίδα της αιωνιότητας

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Πασχαλινό μήνυμα του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε γιατρούς, νοσηλευτές, εθελοντές και δωρητές, αποκαλώντας τους «Καλούς Σαμαρείτες».

Το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχη για το Άγιο Πάσχα:

Η σοβούσα πανδημία του νέου κορωνοϊού απέδειξε πόσον εύθραυστος είναι ο άνθρωπος, πόσον ευκόλως τον κυριεύει ο φόβος και η απόγνωσις, πόσον αδύναμοι αποδεικνύονται αι γνώσεις και η αυτοπεποίθησις του, πόσον έωλος είναι η άποψις ότι ο θάνατος αποτελεί εν γεγονός εις το τέλος της ζωής και ότι η λήθη ή η απώθησις του θανάτου είναι η ορθή αντιμετώπισις του. Αι οριακαι καταστασεις αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να διαχειρισθεί σθεναρώς την ύπαρξίν του, όταν πιστεύει ότι ο θάνατος είναι η ανίκητος πραγματικότης και το ανυπέρβλητον όριον. Είναι δύσκολον να παραμείνωμεν ανθρώπινοι άνευ της ελπίδος της αιωνιότητος. Αυτή η ελπίς ζει εις την καρδίαν όλων των ιατρών, των νοσηλευτών, των εθελοντών, των δωρητών και όλων των γενναιοφρόνως συμπαρισταμένων εις τους πάσχοντας αδελφούς, μέ θυσιαστικόν πνεύμα, αυτοπροσφοράν και αγάπην. Μέσα εις την ανείπωτον κρίσιν, αυτοί ευωδιάζουν ανάστασιν και ελπίδα. Είναι οι "Καλοί Σαμαρείται", οι επιχέοντες, με κίνδυνον της ζωής των, έλαιον και οίνον επί τας πληγάς, είναι οι σύγχρονοι "Κυρηναίοι" εις τον Γολγοθάν των εν ασθενείαις κατακειμένων.

Προσφιλέστατοι αδελφοί Ιεράρχαι και τέκνα αν Κυρίω αγαπητα,

Φθάσαντες το Άγιον Πάσχα και γινόμενοι κοινωνοί της χαράς της Αναστάσεως, υμνούμεν τον πατήσαντα θανάτω τον θάνατον Κύριον της δόξης, τον συναναστήσαντα μεθ? εαυτού παγγενή τον Αδάμ και ανοίξαντα πάσιν ημίν παραδείσου τας πύλας.

Η λαμπροφόρος Έγερσις του Χριστού είναι η διαβεβαίωσις ότι κυρίαρχος εις την ζωήν του κόσμου δέν είναι ο θάνατος, αλλά ο καταργήσας το κράτος του θανάτου Σωτήρ, ο γνωριζόμενος το πρότερον ως ?σαρκος Λόγος, ?στερον δέ ως ο δι? ημάς, φιλανθρωπίας ένεκεν, σεσαρκωμένος, νεκρωθείς δε ως άνθρωπος και αναστας κατ? εξουσίαν ως Θεός, ως ο πάλιν Ερχόμενος μετα δόξης πρός πλήρωσιν της Θείας Ο?κονομίας.

Το μυστήριον και το βίωμα της Αναστάσεως αποτελεί τον πυρήνα της εκκλησιαστικής ζωής. Η ολόφωτος λατρεία, τα ιερά μυστήρια, η ζωή της προσευχής, η νηστεία και η άσκησις, η ποιμαντική διακονία και η καλή μαρτυρία εν τώ κόσμ?, όλα αναδίδουν το ?ρωμα της Πασχαλίου ευφροσύνης. ? ζωή των πιστών εν Εκκλησία είναι καθημερινόν Πάσχα, είναι "άνωθεν χαρά", η "χαρά της σωτηρίας", αλλά και "η σωτηρία ως χαρά" .

Ούτω, αι ακολουθίαι της Αγίας και Μεγάλης ?βδομάδος δέν είναι καταθλιπτικαί, αλλά πλήρεις της νικητηρίου δυνάμεως της Αναστάσεως. Εις αυτάς αποκαλύπτεται ότι ο Σταυρός δέν έχει τον τελευταίον λόγον εις το σχέδιον της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Αυτό προαναγγέλλεται ήδη κατά το Σάββατον του Λαζάρου. Η εκ νεκρών έγερσις του επιστηθίου φίλου του Χριστού είναι προτύπωσις της "κοινής αναστάσεως". Το "Σήμερον κρεμάται επί ξύλου" κορυφούται μέ την επίκλησιν "Δείξον ημίν και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν". Ενώπιον του Επιταφίου ψάλλομεν το "Μεγαλύνω τα Πάθη σου, υμνολογ? και την Ταφήν Σου, συν τη Αναστάσει". Και, γεγονυία τη φωνή, διακηρύσσομεν εις την Πασχάλιον ακολουθίαν το αληθές νόημα του Σταυρού: "Ιδού γάρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω".

? "κλητή και αγία ημέρα" του Πάσχα είναι η ανατολή της "ογδόης ημέρας", η απαρχή της "καινής κτίσεως", η βίωσις της ιδικής μας αναστάσεως, το μέγα "θαύμα της εμής σωτηρίας" . Είναι η βιωματική βεβαιότης ότι ο Κύριος έπαθε και ήχθη εις θάνατον δι? ημάς και ανέστη δι? ημάς "προοικονομών ημίν την εις απείρους αιώνας ανάστασιν" . Καθ? όλην την Πασχάλιον περίοδον υμνολογείται μέ απαράμιλλον ποιητικότητα το ανθρωπολογικόν νόημα της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού, η διάβασις του ανθρώπου από της δουλείας εις την αληθή ελευθερίαν, "η εκ των κάτω πρός τα άνω και την γήν της επαγγελίας πρόοδος και ανάβασις" . Αυτή η σωτηριώδης εν Χριστώ ανακαίνισις ενεργείται εν τη Εκκλησία ως δυναμική προέκτασις του ήθους της Ευχαριστίας εν τώ κόσμω, ως "αληθεύειν εν αγάπ?", ως συνέργεια μετά του Θεού διά την μεταμόρφωσιν του κόσμου, διά νά καταστη ούτος ε?κών της πληρότητος της τελικής επιφανείας της θείας αγάπης εν τη Βασιλεία των Εσχάτων. Ζην εν Χριστώ αναστάντι σημαίνει εξαγγέλλειν το Ευαγγέλιον "έως εσχάτου της γής", κατα το υπόδειγμα των Αποστόλων, είναι έμπρακτος μαρτυρία περί της ελθούσης χάριτος και της προσδοκίας της "καινής κτίσεως", όπου "ο θάνατος ουκ έσται έτι, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ έσται έτι" .

Η πίστις εις την Ανάστασιν του Χριστού και εις την ?δικήν μας συνανάστασιν δέν αρνείται την επώδυνον παρουσίαν του θανάτου, του πόνου και του σταυρού εις την ζωήν του κόσμου. Δεν απωθούμεν την σκληράν πραγματικότητα, ούτε εξασφαλίζομεν εις τον εαυτόν μας, διά της πίστεως, ψυχολογικήν κάλυψιν απέναντι εις τον θάνατον. Γνωρίζομεν όμως ότι ο παρών βίος δεν είναι ολόκληρος η ζωή, ότι εδώ είμεθα "οδίται" ?τι ?νήκομεν ε?ς τόν Χριστόν καί ?τι πορευόμεθα πρός τήν α?ώνιον Α?το? Βασιλείαν. ? παρουσία το? πόνου καί το? θανάτου, ?σον ?πτή καί ?ν ε?ναι, δέν ?ποτελε? τήν ?σχάτην πραγματικότητα. Α?τή ε?ναι ? ?ριστική κατάργησις το? θανάτου. Ε?ς τήν Βασιλείαν το? Θεο? δέν ?πάρχει πόνος καί θάνατος, ?λλά ?τελεύτητος ζωή. «Πρό το? Τιμίου Σταυρο? Σου», ψάλλομεν, «φοβερός ? θάνατος το?ς ?νθρώποις? μετά τό ?νδοξον πάθος, φοβερός ? ?νθρωπος τ? θανάτ?»6. ? πίστις ε?ς Χριστόν δίδει δύναμιν, καρτερίαν καί ?πομονήν διά νά ?ντέχωμεν τάς δοκιμασίας. ? Χριστός ε?ναι «? π?σαν νόσον ?ώμενος καί ?κ το? θανάτου λυτρούμενος». Ε?ναι ? παθών δι? ?μ?ς, ? ?ποκαλύψας το?ς ?νθρώποις ?τι ? Θεός ε?ναι ? «?εί ?πέρ ?μ?ν», ?τι ε?ς τήν ?λήθειαν το? Θεο? ?νήκει ο?σιωδ?ς ? φιλανθρωπία Του. Α?τή ? ε?κταία φωνή τ?ς θείας ?γάπης ?ντηχε? ε?ς τό «θάρσει, τέκνον» το? Χριστο? πρός τόν παραλυτικόν καί τό «θάρσει, θύγατερ»7 πρός τήν α?μορροο?σαν, ε?ς τό «θαρσε?τε, ?γώ νενίκηκα τόν κόσμον»8 πρό το? Πάθους καί ε?ς τό «θάρσει, Πα?λε»9 πρός τόν ?ν φυλακ? καί ?πειλ? θανάτου ?πόστολον τ?ν ?θν?ν.

? σοβο?σα πανδημία το? νέου κορωνοϊο? ?πέδειξε πόσον ε?θραστος ε?ναι ? ?νθρωπος, πόσον ε?κόλως τόν κυριεύει ? φόβος καί ? ?πόγνωσις, πόσον ?δύναμοι ?ποδεικνύονται α? γνώσεις καί ? α?τοπεποίθησίς του, πόσον ?ωλος ε?ναι ? ?ποψις ?τι ? θάνατος ?ποτελε? ?ν γεγονός ε?ς τό τέλος τ?ς ζω?ς καί ?τι ? λήθη ? ? ?πώθησις το? θανάτου ε?ναι ? ?ρθή ?ντιμετώπισίς του. Α? ?ριακαί καταστάσεις ?ποδεικνύουν ?τι ? ?νθρωπος ε?ναι ?νίκανος νά διαχειρισθ? σθεναρ?ς τήν ?παρξίν του, ?ταν πιστεύ? ?τι ? θάνατος ε?ναι ? ?νίκητος πραγματικότης καί τό ?νυπέρβλητον ?ριον. Ε?ναι δύσκολον νά παραμείνωμεν ?νθρώπινοι ?νευ τ?ς ?λπίδος τ?ς α?ωνιότητος. Α?τή ? ?λπίς ζ? ε?ς τήν καρδίαν ?λων τ?ν ?ατρ?ν, τ?ν νοσηλευτ?ν, τ?ν ?θελοντ?ν, τ?ν δωρητ?ν καί ?λων τ?ν γενναιοφρόνως συμπαρισταμένων ε?ς τούς πάσχοντας ?δελφούς, μέ θυσιαστικόν πνε?μα, α?τοπροσφοράν καί ?γάπην. Μέσα ε?ς τήν ?νείπωτον κρίσιν, α?τοί ε?ωδιάζουν ?νάστασιν καί ?λπίδα. Ε?ναι ο? «Καλοί Σαμαρε?ται», ο? ?πιχέοντες, μέ κίνδυνον τ?ς ζω?ς των, ?λαιον καί ο?νον ?πί τάς πληγάς, ε?ναι ο? σύγχρονοι «Κυρηνα?οι» ε?ς τόν Γολγοθ?ν τ?ν ?ν ?σθενείαις κατακειμένων.

Μέ α?τάς τάς σκέψεις, τιμιώτατοι ?δελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ?ν Κυρί?, δοξάζομεν τό ?πέρ π?ν ?νομα το? ?ναστάντος Κυρίου, το? πηγάζοντος ζωήν ?ξ ο?κείου φωτός καί φαιδρύνοντος τ? φωτί τ?ς ?ναστάσεως τά σύμπαντα, δεόμενοι Α?το?, το? ?ατρο? τ?ν ψυχ?ν καί τ?ν σωμάτων, το? παρέχοντος ζωήν καί ?νάστασιν, ?πως συγκαταβαίνων, ?ν τ? ?φάτ? Α?το? φιλανθρωπί?, τ? γένει τ?ν ?νθρώπων, χαρίζηται ?μ?ν τό πολύτιμον δ?ρον τ?ς ?γείας καί κατευθύν? τά διαβήματα ?μ?ν ε?ς ?δούς ε?θείας, διά νά καταξιωθ? ? θεοδώρητος ?λευθερία ?μ?ν ?ν τ? κόσμ?, προτυπο?σα τήν τελείωσιν α?τ?ς ?ν τ? ?πουρανί? Βασιλεί? το? Πατρός καί το? Υ?ο? καί το? ?γίου Πνεύματος.

Χριστός ?νέστη!

Φανάριον, ?γιον Πάσχα ,βκ?

† ? Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν ?ναστάντα

ε?χέτης πάντων ?μ?ν.