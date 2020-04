Συνταγές

Μεγάλη Πέμπτη: Πώς θα βράσω και θα βάψω αυγά για το Πάσχα

Έφτασε η μέρα που πρέπει να βράσουμε και να βάψουμε σωστά τα αυγά της Ανάστασης. Διαβάστε τις συμβουλές, για να τα κάνετε τέλεια!

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και βάφουμε τα αυγά του Πάσχα. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να βράσουμε σωστά πλήθος αυγών, ώστε να… τρώγονται και να μην μας σπάνε στο βάψιμο. Το βάψιμο, από την άλλη, είναι τέχνη κι όπως κάθε τέχνη, έχει τα μυστικά της.

Το πρώτο βήμα για να έχουμε όμορφο αποτέλεσμα είναι να επιλέξουμε σωστά αυγά. Να προτιμήσετε τα μεσαίου μεγέθους, (40 – 50 γραμμαρίων) , αφού τα μεγαλύτερα μπορεί να σπάσουν πιο εύκολα στο βράσιμο, αλλά και να μην βαφτούν καλά. Επιπλέον, τα μπεζ αυγά δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα στο χρώμα, αφού τα άσπρα «χαλάνε» το κόκκινο της βαφής ή όποιο άλλο χρώμα περαστεί πάνω τους.

Το σωστό βράσιμο

Καλό θα είναι να έχετε βγάλει τα αυγά από το ψυγείο μια μέρα νωρίτερα. Αν όχι αφήστε τα έξω, ώστε να πάρουν θερμοκρασία δωματίου. Το καλό πλύσιμό τους είναι απαραίτητο, για την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών ή μικροσκουπιδιών, ώστε να απορροφηθεί ομοιόμορφα η βαφή. Ένα πέρασμα με ξύδι πριν το βράσιμο βοηθά στο τέλειο καθάρισμα και γυάλισμα.

Για να τα βράσετε χωρίς να σπάσουν, βάλτε τα σε φαρδιά κατσαρόλα με κρύο νερό, προσθέστε αλάτι και λεμόνι και βράστε σε χαμηλή και σταθερή θερμοκρασία για 12 λεπτά.

Το τέλειο βάψιμο

Μετά το βράσιμο, αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς, πριν τα τοποθετήσετε στην κατσαρόλα με τη βαφή, με μια τρυπητή κουτάλα και με απόσταση μεταξύ τους, τόση ώστε να μην ακουμπάνε.

Ο χρόνος παραμονής στη βαφή εξαρτάται από την ίδια τη βαφή, οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία.

Βγάλτε τα ένα – ένα και πάλι με την τρυπητή κουτάλα και αφήστε τα να στεγνώσουν πάνω σε χαρτί ή πετσέτα.

Αφού στεγνώσουν και κρυώσουν, γυαλίστε τα με λάδι, χρησιμοποιώντας και πάλι χαρτί ή πετσέτα.

Tip: Αν και πιο χρονοβόρο, το βάψιμο των αυγών σε ζεστό νερό δίνει εντονότερα και πιο ομοιόμορφα χρώματα, σε αντίθεση με το κρύο, που συχνά δημιουργεί «σπασίματα» στο χρώμα.

Η διακόσμηση των βαμμένων αυγών και οι εναλλακτικές βαφές

Συχνές είναι οι… καλλιτεχνικές παρεμβάσεις πάνω στα αυγά. Άλλοτε με λουλούδια, άλλοτε με φλούδες και λαχανικά. Δοκιμάστε το σε κάποια από τα αβγά και δεν θα χάσετε.

Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε να βάψετε τα αβγά με φυσικό τρόπο, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν.

Για κόκκινο χρώμα χρησιμοποιήστε τα παντζάρια, για πράσινο φλούδες καρυδιού ή πολλά χλωρά φύλλα (μαϊντανό, άνηθο, κτλ. ). Για καφέ χρώμα κρεμμύδι και για μωβ κόκκινο λάχανο ή βιολέτες. Για ανοιχτό κίτρινο φύλλα αμυγδαλιάς και για πιο σκούρο πάπρικα.





Χρήσιμες συμβουλές για την προστασία σας

Α. Φορέστε πλαστικά γάντια κατά το βάψιμο και καλύψτε το χώρο που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς οι βαφές αφήνουν μόνιμους λεκέδες.

Β. Ποτέ μην βάφετε ραγισμένα αυγά.

Γ. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τις ημερομηνίες λήξης των αυγών. Θα τα έχετε έτσι κι αλλιώς πολλές μέρες στη διάθεσή σας για κατανάλωση.

Καλό βάψιμο και καλή Ανάσταση!