Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Ο δράστης είχε... καμουφλάζ που δεν έκανε τους υπαλλήλους να υποπτευθούν το παραμικρό, λόγω των ημερών!

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα, στο Κουκάκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 10:00, άγνωστος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε σε τράπεζα που βρίσκεται στη λεωφόρο Συγγρού και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Αμέσως μετά, ανάγκασε έναν υπάλληλο να του δώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο και, μόλις τα πήρε, τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.