Κόσμος

Ακάρ: η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα προβάλει αξιώσεις, αντίθετες με τους κανόνες καλής γειτονίας.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο της αντικυβερνητικής εφημερίδας Σοζτζού, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες κυρίως τη Συνθήκη της Λωζάννης όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου.

«Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με τις συνθήκες. Τη στιγμή που η γειτονική μας χώρα μιλάει για διεθνές δίκαιο και μας κατηγορεί για μη υπάρχουσες παρενοχλήσεις, παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης. Αν και είχε γίνει αποδεκτό ότι στις συνθήκες της Λωζάννης το 1923 και των Παρισίων το 1947, αναφέρεται ρητά ότι το καθεστώς των νησιών είναι να είναι αποστρατικοποιημένα, από το 1936 τα νησιά σταδιακά εξοπλίζονται», είπε.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απειλεί ότι η Τουρκία δεν θα κλείσει τα μάτια σε κανένα τετελεσμένο και σε καμία παραβίαση των τουρκικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, ζητά δε από την Ελλάδα «να συμμορφωθεί με τις συνθήκες» και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν απειλεί την Ελλάδα, αλλά «δεν πρόκειται και να επιδείξουμε αδυναμία σε ό,τι αφορά την άμυνά μας» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός κάνει λόγο για «ανακολουθία μεταξύ χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου» που όπως λέει, «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό». «Αν και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας είναι 6 μίλια, εκείνοι ισχυρίζονται ότι ο εναέριος χώρος τους είναι 10 μίλια. Αυτές οι αξιώσεις είναι αντίθετες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και ιδίως με τις διεθνείς συμφωνίες» υποστήριξε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο και επανέλαβε τον πάγιο ισχυρισμό της Άγκυρας ότι «καμία απόφαση που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, δεν έχει ελπίδα επιτυχίας».

Είπε επίσης ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν προχώρησε η εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί κατά τις επαφές Ελλάδας-Τουρκίας σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπροσωπειών.

«Οι αντιπροσωπείες μας είχαν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο εφαρμογής ΜΟΕ για το 2020. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις, δύο στην Αθήνα και μία στην Άγκυρα. Η τέταρτη συνάντηση που επρόκειτο να γίνει στην Άγκυρα, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη λόγω του κορονοϊού», είπε.

Πάντως ο Χ.Ακάρ τόνισε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη συνέχιση των διμερών επαφών καθώς θεωρεί ότι οι επαφές αυτές είναι προς το συμφέρον και των δυο χωρών, ότι είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου με την Ελλάδα.