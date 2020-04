Κόσμος

Κορονοϊός: σταθερός ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων στην Ισπανία

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, η Ισπανία θρηνεί ακόμη 551 νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού.

Σε 19.130 ανήλθε σήμερα ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό στην Ισπανία, από 18. 579 (+551)που καταγράφηκαν χθες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο, τα κρούσματα ανέρχονται σε 182.816 από 177.633 στον χθεσινό απολογισμό (+5.183).

Ο αριθμός αυτός των κρουσμάτων είναι ο υψηλότερος που καταγράφεται από τις 9 Απριλίου και σύμφωνα με το υπουργείο ο ρυθμός αύξησής τους παραμένει στο 3%.