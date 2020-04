Πολιτισμός

Ο Banksy είναι σε καραντίνα και αυτοσχεδιάζει στην... τουαλέτα!

Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης ανέβασε φωτογραφίες από το τελευταίο του έργο, με σχόλιο για τη γυναίκα του….

Όπως και η υπόλοιπη ανθρωπότητα – ή, σχεδόν η υπόλοιπη – ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης δρόμου και ακτιβιστής Banksy έθεσε τον εαυτό του σε εκούσια απομόνωση. Για ένα διάστημα – κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει – δεν θα παρεμβαίνει καλλιτεχνικά σε δημόσιους χώρους. Η δημιουργική φλόγα όμως δεν καταλαβαίνει από περιορισμούς και ο Banksy παρενέβη στο υποτιθέμενο λουτρό του σπιτιού του.

Τη Μεγάλη Πέμπτη ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες του καινούργιου δημιουργήματός του: μια αγέλη σκανταλιάρηδων αρουραίων – είναι, άλλωστε και το καλλιτεχνικό σήμα κατατεθέν του – κάνει το μπάνιο μαντάρα.

Κάνουν κούνια στους μεταλλικούς κρίκους όπου κρεμάμε τις πετσέτες, τρέχουν πάνω σε ρολά χαρτιού υγείας, κρατάνε σημειώσεις για τις μέρες που περνούν με μαρκαδόρο στους τοίχους και κάνουν τη λεκάνη της τουαλέτας μια σιχαμερή αηδία.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση των φωτογραφιών, ο Banksy έγραψε μία μόνο φράση, «Η γυναίκα μου μισεί το να δουλεύω απ' το σπίτι»

.