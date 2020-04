Πολιτική

Μητσοτάκης: 3000 προσλήψεις και διαρκής ενίσχυση για την “Βοήθεια στο Σπίτι”

Τα εύσημα στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα φροντίδας χιλιάδων ηλικιωμένων, απέδωσε ο Πρωθυπουργός.

Την πρόσληψη 3.000 μόνιμων υπαλλήλων για την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η χρηματοδότηση του οποίου έχει εξασφαλιστεί, ανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε για τη λειτουργία του προγράμματος στο Δήμο Καλλιθέας.

Στη συνομιλία που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο, την Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φοίβη Θεοδοσοπούλου κι εργαζόμενους στο Πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός, αφου τους συνεχάρη για το έργο που προσφέρουν, τόνισε ότι η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν είναι παρωδική αλλά θα συνεχιστεί.





Μέσω των εργαζομένων στο Δήμο Καλλιθέας ο Πρωθυπουργός συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, οι οποίοι φροντίζουν για τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε περισσότερους από 70.000 ηλικιωμένους και ευάλωτους συμπολίτες μας σε 273 Δήμους ανά την Ελλάδα.









Αναλυτικά στην έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε έστω και εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη η χαρά μου δε, που μέσα από αυτήν την τηλεδιάσκεψη μου δίνεται η δυνατότητα και να ενημερωθώ αλλά και να αναδείξω τη σημασία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Δεν μιλάμε συχνά για τα στελέχη της πρώτης γραμμής, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για το υγειονομικό μας προσωπικό, αλλά είναι πολλές οι μάχες οι οποίες δίνονται ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή. Και μία από αυτές είναι και η μάχη την οποία δίνει το “Βοήθεια στο Σπίτι”, το οποίο επιτελεί ένα αθόρυβο αλλά εξαιρετικά σπουδαίο έργο, το οποίο νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία.

Θέλω να συγχαρώ και τον Υπουργό για το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε να ενισχύσει το πρόγραμμα με προσωπικό το οποίο βρισκόταν σε αδράνεια και το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε πολλούς Δήμους οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στο πρόγραμμα και έχουν ενταχθεί τώρα.

Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η ενίσχυση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” δεν είναι παροδική, είναι μόνιμη. Θα προσληφθούν σχεδόν 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Και όπως έχω συζητήσει πολλές φορές και με τους εργαζόμενους στο “Βοήθεια στο Σπίτι”, αυτοί οι οποίοι έχουν ειδική φροντίδα, ειδική εμπειρία στην κατ’ οίκον φροντίδα, προφανώς και θα έχουν μία πρόσθετη μοριοδότηση, όταν με το καλό προκηρυχθεί το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο οποίο προσωπικά αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία.

Θέλω να τονίσω, επίσης, και το πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε και πολλούς εθελοντές οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Ετσι μπορούμε να επεκτείνουμε και το εύρος της βοήθειας την οποία παρέχουμε σε συμπολίτες μας, οι οποίοι την έχουν ανάγκη.

Και θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους τους εργαζομένους. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που παίρνουν είναι κάτι πολύ απλό: είναι αυτό το οποίο δίνουν και οι ίδιοι στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο σπίτι, ένα μεγάλο, ένα πλατύ χαμόγελο.

Οπότε και πάλι μπράβο Υπουργέ, μπράβο Δήμαρχε. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω πώς δουλεύει το πρόγραμμα συγκεκριμένα στην Καλλιθέα».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στην Καλλιθέα γίνεται πρότυπη δουλειά και προσέθεσε ότι «παρόμοια δουλειά γίνεται σε πολλούς Δήμους της χώρας που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για στήριξη στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας».

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος παρέθεσε στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και για το πόσοι πολίτες ωφελούνται από αυτό στην Καλλιθέα, ενω επεσήμανε την σημαντική συνεισφορά των εθελοντών, οι οποίοι έχουν αυξηθεί κατά πολύ στη διάρκεια της πανδημίας.

Η Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φοίβη Θεοδοσοπούλου «ξενάγησε» τον Πρωθυπουργό στο κοινωνικό παντοπωλείο και στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης με εργαζόμενους στη διανομή τροφίμων και φαρμάκων μέσω του Προγράμματος, το οποίο έχει ενισχυθεί και σε αυτοκίνητα με προσφορά εταιρειών leasing στη διάρκεια της πανδημίας.