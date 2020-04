Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: 14% αύξηση στα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες

Καλπάζει η επιδημίθα στην χώρα. Σε ποιά περιοχή εντοπίζονται οι περισσότεροι ασθενείς.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού αυξήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατά 3.448 κρούσματα, φθάνοντας συνολικά τα 27.938 σε 84 περιφέρειες της Ρωσίας.

Μέχρι σήμερα έχουν αναρρώσει 2.304 άτομα, ενώ πήραν εξιτήριο το τελευταίο εικοσιτετράωρο 318 άτομα. Οι νεκροί έχουν φθάσει συνολικά τους 232, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατέληξαν 34 ασθενείς.

Τα κρούσματα παρουσίασαν αύξηση κατά 14% το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Στην Μόσχα καταγράφηκαν 1.370 νέα κρούσματα, ενώ ο συνολικός αριθμός έχει ξεπεράσει τις 16.146 κρούσματα.

Νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε 77 περιφέρειες της χώρας.