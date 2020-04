Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο κορονοϊός δημιούργησε νέα κουλτούρα εθελοντισμού στην χώρα

Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ είχε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις εκστρατείες αιμοδοσίας που διενεργούν η ΝΔ και η νεολαία της.

«Το πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς ενισχύθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και αυτό αποτελεί παρακαταθήκη που πρέπει να διαφυλαχθεί», δήλωσε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, με αφορμή τις εκστρατείες αιμοδοσίας που διενεργούν η ΝΔ και η νεολαία της, στο πλαίσιο των οποίων έδωσαν σήμερα αίμα ο γγ του κόμματος Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης και άλλα μέλη της οργάνωσης.

Ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Γιώργος Στεργίου ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσπάθεια να μη λείψει το αίμα στους ασθενείς ή τραυματίες συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και σημείωσε τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει φροντίσει για τη διάθεση σταθερών εγκαταστάσεων για αιμοληψίες σε πολλές περιοχές.

«Νομίζω ότι εγκαθιδρύεται στη χώρα μία νέα κουλτούρα εθελοντισμού, η οποία θα είναι πολύ ωφέλιμη και στην επόμενη φάση, εξόδου από την κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός, στη διάρκεια συνομιλίας με τους αιμοδότες.

Η συγκεκριμένη αιμοδοσία έγινε στη σταθερή αίθουσα αιμοληψιών που εγκαινίασε πριν από λίγους μήνες το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στη Λεωφόρο Θηβών. Συνομιλώντας με την υπεύθυνη του κέντρου, Αθανασία Ζώκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το προσωπικό για το έργο του και επισήμανε ότι η προσφορά αίματος είναι πάντοτε πολύτιμη κι όχι μόνο στη διάρκεια της πανδημίας.

«Πάνω στην κρίση νομίζω ανακαλύψαμε και πάλι τις αξίες του εθελοντισμού. Και βέβαια η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία διαρκής ανάγκη, δεν συνδέεται σχεδόν καθόλου με το ζήτημα του κορονοϊού αυτού καθαυτού. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη από αίμα. Δεν έχουμε σταματήσει να αρρωσταίνουμε από άλλα νοσήματα επειδή διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα και αυτή την πανδημία. Πρέπει να έχουμε εθελοντές κι ένα εξαίρετο σύστημα για να διασφαλίζουμε την απόλυτη ασφάλεια του αίματος το οποίο θα κληθούμε να μεταγγίσουμε», είπε ο πρωθυπουργός.