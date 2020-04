Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλειστές οι εκκλησίες μέχρι τις 28 Απριλίου

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας αποφασίζεται νέα παράταση στο κλείσιμο των εκκλησιών

Νέα παράταση μέχρι τις 28 Απριλίου με κοινή υπουργική απόφαση δείνεται στο κλείσιμο των Εκκλησιών.

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα, αποφασίζεται η παράταση (χωρίς τροποποίηση) της ισχύος της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.23093/6-4-2020 (ΦΕΚ Β’1178) αναφορικά με τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, έως και την 28.4.2020.

α) Απαγορεύονται, παρουσία κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

β) Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών κεκλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό (πχ ιεροψάλτης) των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέπεται, ούτε κεκλεισμένων των θυρών, η τέλεση λειτουργιών σε χώρους λατρείας που βρίσκονται σε ιδιωτικά κτήματα, κτίρια κλπ.

γ) Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά ή ομαδικά, στα μοναστήρια. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα μοναστήρια χωρίς την παρουσία κοινού.

δ) Επιτρέπεται, επιπλέον της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής, και η αυτοτελής διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας.