Πολιτική

Γεννηματά: Μεγάλη η καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

H Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους προέδρους των Εργατικών Κέντρων της Κρήτης και της Ρόδου τα προβλήματα των εργαζομένων.

H Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους προέδρους των Εργατικών Κέντρων της Κρήτης και της Ρόδου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις περιοχές αυτές, με αιχμή την κρίση στον τουρισμό.

Η κ. Γεννηματά δήλωσε με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης πως σταθερός στόχος είναι να μην καταρρεύσει σε αυτή την κρίση, η παραγωγική βάση και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι αδύναμοι. «Παρά τις πιέσεις μας και τις διορθωτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων που οδηγεί σε απόγνωση πολλά νοικοκυριά» τόνισε και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές χιλιάδες απασχολούμενοι που είναι ακάλυπτοι από τα μέτρα στήριξης.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων που έχουμε προτείνει για μικρομεσαίους, τουρισμό και αγρότες, προτεραιότητα είναι η προστασία εργαζομένων και ανέργων με συγκεκριμένες προτάσεις όπως:

• Επιδότηση μέρους του μισθού των εργαζομένων από το κράτος ,ως κίνητρο για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ξενοδοχεία διακοπών. Υπό τον όρο ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που είχαν.

•Συνέχιση του επιδόματος ανεργίας για όλο το 2020, για τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία που θα παραμείνουν κλειστά. Ανεξαρτήτως αριθμού ενσήμων.

•Κάλυψη για όλο το φθινόπωρο /χειμώνα με επίδομα ανεργίας, όλων όσων δουλέψουν το καλοκαίρι, χωρίς υποχρέωση συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων. Λόγω της μικρής τουριστικής περιόδου, άμεση ένταξη στο επίδομα ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων, που έχουν εξαιρεθεί.

•Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τα έτη 2020,2021 με κατεύθυνση τις μικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικά κίνητρα για τη μετακίνηση οικογενειών.

•Παράταση της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν ή θα λήξουν και της μετενέργειας τους για ένα χρόνο

•Κατάργηση τουλάχιστον για το 2020 του θεσμού της εισαγόμενης μαθητείας

•Ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, με αιχμή τον κατασκευαστικό τομέα.

Στη τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι :

Στέλιος Βοριάς Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

Γιάννης Μανωλικάκης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Χανίων

Γιώργος Λιολάκης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου

Μανώλης Πεπόνης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου

Παναγιώτης Εγγλέζος Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ρόδου

Γιώργος Χότζογλου Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τουρισμό/Επισιτισμό και ο Βασίλης Κεγκέρογλου βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης και Γραμματέας ΚΟ Κινήματος Αλλαγής.