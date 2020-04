Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Η κυβέρνηση άνοιξε κοινότητα στο Viber (εικόνες)

Σκοπός η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 στη χώρα μας. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Δημιουργήσαμε την επίσημη κοινότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Viber, η οποία έχει σκοπό την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 στη χώρα μας. Μένουμε σπίτι, μένουμε ενημερωμένοι. Γίνε μέλος εδώ: vb.me/b577fd», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής ενημέρωσης, η επίσημη κοινότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Viber είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι μέσω της κοινότητας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα στο κινητό τους για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον κορονοϊό στη χώρα μας: την πορεία της νόσου, τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και τους τρόπους περιορισμού της διασποράς του ιού.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά του κορονοϊού, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες επίσημες πληροφορίες και ενημερώσεις σε ένα σημείο, άμεσα διαθέσιμο στους πολίτες. Η σύμπραξη με τη γνωστή πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων, με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως, αποτελεί ακόμη μία καινοτομία στην πορεία ψηφιοποίησης του κράτους που συντελείται αυτή τη στιγμή, και έχει σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον COVID-19», υπογραμμίζουν και προσθέτουν: «Η καινοτόμα αυτή συνεργασία όμως, έρχεται για να μείνει. Η επίσημη Κοινότητα Ελληνική Κυβέρνηση θα αποτελεί και στο μέλλον μια ακόμη πύλη άμεσης ενημέρωσης των πολιτών, διαθέσιμη κατευθείαν στο κινητό τους, για τα μείζονα θέματα που αφορούν τη σχέση πολίτη-κράτους».

Η υπηρεσία προσφέρεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Αλληλεγγύης (Digital Solidarity), που δημιούργησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν και να λαμβάνουν επίσημες ενημερώσεις για τον COVID-19 στην επίσημη Viber κοινότητα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://vb.me/43ee24

«Μένουμε Σπίτι. Βγαίνουμε νικητές», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.