Κόσμος

Έκρυψαν κοκαΐνη σε φορτίο με ιατρικές μάσκες (εικόνες)

Τελωνειακοί υπάλληλοι κατάσχεσαν κοκαΐνη αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών που είχαν κρύψει οι ναρκέμποροι.

Βρετανοί τελωνειακοί υπάλληλοι κατάσχεσαν 14 κιλά κοκαΐνης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών (1,25 εκατομμύρια δολάρια) που οι ναρκέμποροι είχαν κρύψει σε ένα φορτίο με ιατρικές μάσκες προστασίας, κατά τους συνήθεις ελέγχους τους στην τελωνειακή ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου στη Σήραγγα της Μάγχης.

Η κοκαΐνη, συσκευασμένησε 15 πακέτα, βρέθηκε μέσα σε κουτιά με ιατρικές μάσκες προστασίας, στη διάρκεια ελέγχου σε σε φορτηγάκι με πολωνικές πινακίδες που κατευθυνότανε στη Βρετανία, αναφέρει στην ενημέρωσήτου το υπουργείο Εσωτερικών. Ένας 34χρονος Πολωνός συνελήφθη.

«Η κατάσχεση αυτή αποτελεί ακόμη μία περίτρανη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο τα εγκληματικά δίκτυα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πανδημία του κορονοϊού για δική τους ωφέλεια», δήλωσε ο Ντάρεν Χέρμπερτ, διευθυντής επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος στο λιμάνι του Ντόβερ.

«Εξετάζουμε τώρα ποιος ήταν πίσω από αυτήν την απόπειρα, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι τους καταφέραμε ένα μεγάλο πλήγμα. Στις τιμές που πωλείται στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό το φορτίο μπορεί και να απέφερε κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες μετά τη νόθευση και το'κόψιμό' του σε δόσεις --ένα κέρδος που τώρα τους το αποτρέψαμε».

Ο Ίαν Χάνσον, περιφερειακός διευθυντής της Συνοριακής Δύναμης στο Κοκέλ της Γαλλίας, δήλωσε από την πλευρά του πως η κατάσχεση αυτή απέδειξε μέχρις ποίου ορίου είναι διατεθειμένοι να φθάσουν οι λαθρέμποροι.

Στην ευρωπαϊκή αγορά κοκαΐνης διακινούνται ποσότητες πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η παγκόσμια παραγωγή κοκαΐνης το 2017 έφθασε τους 1.976 τόννους 100% καθαρού προϊόντος -- η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει αναφερθεί ποτέ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά. Η παραγωγή, κυρίως στη Λατινική Αμερική, αυξήθηκε κατά 50% την τελευταία δεκαετία.