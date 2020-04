Οικονομία

Μητσοτάκης: να βοηθήσει ο ΟΑΕΔ όσους έχασαν τη δουλειά τους

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Για τις δράσεις στήριξης, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων, τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας καθώς και τις βελτιώσεις των υφιστάμενων συζήτησε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, πρόσωπα που έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας ή έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα του Οργανισμού.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα προγράμματα που υλοποιούνται και υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως προπληρώθηκαν πολύ νωρίτερα τα επιδόματα που θα αποδίδονταν, υπό κανονικές συνθήκες, έως τις 3 Μαίου, αλλά και η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας.

Συζητήθηκε, ακόμη, το πώς ο ΟΑΕΔ θα μετατραπεί σ’ έναν παραγωγό προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών που θα βοηθήσουν ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης απέδωσε τα εύσημα τόσο για την ψηφιακή μετάβαση στη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς για πρώτη φορά όλες οι υπηρεσίες του οργανισμού παρέχονται 100% ψηφιακά όσο και για τη συνεργασία του Οργανισμού με την Google για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο Γιάννης Σοφρωνάς, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2018 αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας και ο Δημήτρης Γρίβας, επιχειρηματίας, πλέον, που έχει αποφοιτήσει από σχολή του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα το τμήμα Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής και τώρα αναπτύσσει τη δική του επιχείρηση. Ο κ. Σωφρονάς, μεταξύ άλλων, τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει έκτακτο επίδομα πέραν του τακτικού προσθέτοντας πως το σημαντικότερο ζήτημα είναι η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Από την πλευρά του ο κ. Γρίβας εξήγησε τη στενή σχέση του με τον Οργανισμό σε όλα τα στάδια της διαδρομής του από την επαγγελματική κατάρτισή του έως σήμερα.