Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 15 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η επιδημία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Πόσοι ασθενείς ειναι διασωληνωμένοι, πόσοι βγήκαν νικητές απο τις ΜΕΘ.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 15 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.207 στην Ελλάδα. Από το σύνολο των κρουσμάτων το 56,2% είναι άνδρες.

Συνολικά, 69 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια, με μέση ηλικία τα 68 έτη, ενώ οι 13 είναι γυναίκες και υπόλοιποι είναι άνδρες.

Στα ευχάριστα νέα, 33 ασθενείς έχουν μέχρι σήμερα αποσωληνωθεί και βγει απο τις ΜΕΘ

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το τελευταίο 24ωρο, 3 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν, ανεβάζοντας σε 105 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας. Οι 29 που έχασαν την μάχη και οι υπόλοιπο είναι άνδρες, με μέση ηλικία των θανόντων τα 73 έτη.

Ωστόσο, λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα έγινε γνωστό, ότι την μάχη έχασε ένας 85χρονος ο οποίος νοσηλευόταν στο Αττικόν Νοσοκομείο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται η κόρη του και ο γαμπρός του.