Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή πάνω από 205.000 επιχειρήσεις

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τον καιρό του κορονοϊού.

Σε 205.984 (το 14,6% του συνόλου) ανέρχονται οι επιχειρήσεις στη χώρα και οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 1.063.098 εργαζόμενους (το 25,4% του συνόλου) που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτών που τηρούν διπλογραφικά στοιχεία ήταν 1,02 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο εφέτος, με αξία εξαγωγών (εκείνων με εξαγωγική δραστηριότητα) ύψους 32,5 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, μετά τη σύνδεση και επεξεργασία δεδομένων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017, από διοικητικά μητρώα έτους 2019 και από διοικητικά αρχεία συναλλαγών των ετών 2017, 2019 και 2020 των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους δραστηριότητας για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχει δημοσιευθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση τα ίδια στοιχεία:

Με 0-9 εργαζόμενους είναι σε αναστολή λειτουργίας 179.573 επιχειρήσεις, με 400.899 εργαζόμενους

Με 10-49 εργαζόμενους είναι 16.608 επιχειρήσεις, με 301.039 εργαζόμενους

Με 50-249 εργαζόμενους είναι 1.302 επιχειρήσεις, με 118.419 εργαζόμενους

Με περισσότερους από 250 εργαζόμενους είναι 255 επιχειρήσεις, με 242.741 εργαζόμενους

Με άγνωστη τάξη μεγέθους απασχόλησης είναι 8.246 επιχειρήσεις.

Ανά περιφέρεια, η εικόνα των επιχειρήσεων (με έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2018) σε αναστολή λειτουργίας είναι η εξής: Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη 1.346 επιχειρήσεις, Κεντρική Μακεδονία 5.131 επιχειρήσεις, Δυτική Μακεδονία 596 επιχειρήσεις, Ήπειρος 1.058 επιχειρήσεις, Θεσσαλία 1.775 επιχειρήσεις, Στερεά Ελλάδα 1.185 επιχειρήσεις, Ιόνιοι Νήσοι 1.450 επιχειρήσεις, Δυτική Ελλάδα 1.665 επιχειρήσεις, Πελοπόννησος 1.590 επιχειρήσεις, Αττική 11.828 επιχειρήσεις, Βόρειο Αιγαίο 622 επιχειρήσεις, Νότιο Αιγαίο 2.596 επιχειρήσεις και Κρήτη 2.169 επιχειρήσεις.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (34,4%) και η περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Πελοπόννησος (10,7%). Η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (56,7%) και η περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Αττική (20,7%).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80%, είναι: η εκπαίδευση (88,8%), τα καταλύματα (87,1%), οι αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (86,7%) και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (80,9%). Τα ποσοστά απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλάδων, ανέρχονται: σε 89,9% για την εκπαίδευση, σε 94,2% για τα καταλύματα, σε 90,2% για τις αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας και σε 89,6% για τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

Τέλος, από το σύνολο των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν 3.278 επιχειρήσεις ή το 1,6% του συνόλου.