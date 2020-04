Οικονομία

ΗΠΑ: “χάθηκαν” 22 εκατ. θέσεις εργασίας λόγω... κορονοϊού

Περίπου όσες θέσεις είχαν δημιουργηθεί στη διάρκεια της δεκαετίας μετά την πιστωτική κρίση του 2008.

Συνολικά 5,25 εκατ. Αμερικανοί υπέβαλαν την προηγούμενη εβδομάδα αίτηση για χορήγηση επιδόματος ανεργίας, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τα 6,62 εκατομμύρια της πρώτη εβδομάδας του Απριλίου.

Μέσα σε έναν περίπου μήνα, το προσωρινό λουκέτο σε καταστήματα και επιχειρήσεις στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, χάθηκαν 22 εκατ. θέσεις εργασίας, περίπου, όσες, είχαν δημιουργηθεί στη διάρκεια της δεκαετίας μετά την πιστωτική κρίση του 2008.

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι η ανεργία «τρέχει» με ποσοστό τουλάχιστον 17%, πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με τα επίπεδα(10%) στη διάρκεια της φάσης ύφεσης έως τα τέλη του 2009 και σε μια ένδειξη ότι οι επιπτώσεις από το Lockdown έχουν εξαπλωθεί πέραν του αρχικού κύματος σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε κατά 4,53 εκατομμύρια, στον αριθμό-ρεκόρ των 12 εκατ. στη διάρκεια της εβδομάδας έως τα τέλη Απριλίου.