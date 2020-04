Αθλητικά

Μπερτομέου: Πιθανό σενάριο το Final 8 σε μια πόλη

Ποια ελληνικά γήπεδα είναι ανάμεσα στα υποψήφια για να γίνει πράξη αυτό αν προκριθεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, παραχώρησε την προγραμματισμένη διαδικτυακή συνέντευξη το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4), αλλά δεν προέκυψε είδηση αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι στη διοργάνωση, στην οποία μετέχουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Τζόρντι Μπερτομέου τόνισε πως πρόθεσή του είναι να συνεχιστούν τόσο η Euroleague, όσο και το Eurocup, έστω και σε άδεια γήπεδα, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες! «Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία κανενός, ούτε παίκτη, ούτε προπονητή, ούτε κανενός,» υπογράμμισε ο ισχυρός άνδρας της Euroleague, ενώ επιβεβαίωσε πως «υπάρχει ένα εναλλακτικό πλάνο για να γίνουν οι αγώνες σε μία πόλη που πληροί τις προϋποθέσεις και να πάμε σε φάιναλ 8 για να βγει ο πρωταθλητής». Το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ βρίσκονται, εξάλλου ανάμεσα στα υποψήφια κλειστά γήπεδα για να γίνει πράξη αυτό αν προκριθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη είναι δύο ακόμη υποψήφιες πόλεις για να φιλοξενήσουν το φάιναλ 8.

Ο Μπερτομέου επισήμανε ακόμη: «Είναι προφανές πως ο αθλητισμός θα έχει επιπτώσεις από την πανδημία, θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Παράλληλα, όμως θα έχουμε κάποια σταθερές για να βαδίσουμε. Η κρίση θα μας βοηθήσει να λύσουμε θέματα δομής, που είχαμε για χρόνια. Είναι προφανές πως οι σύλλογοι θα έχουν μεγάλες απώλειες από αυτή την πανδημία. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι, και πιστεύω ότι οι παίκτες είναι σύμφωνοι, οι παίκτες θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Εκτιμώ πολύ τη στάση που τηρούν τόσο οι προπονητές όσο και οι παίκτες μέχρι στιγμής. Αντιλαμβάνονται και σέβονται το γεγονός πως οι σύλλογοι πρέπει να επιβιώσουν για να υπάρχει συνέχεια».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου:

«Εύχομαι σε όλους να είναι υγιείς, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έχει περάσει διάστημα ενός μήνα και πλέον που σταμάτησε η Euroleague. Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε όλο αυτό το διάστημα, όπως συμβαίνει υπό φυσιολογικέ συνθήκες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν τη διοργάνωση. Είμαστε σε μια περίσταση που δεν έχουμε ξανασυναντήσει, σε επίπεδο υγείας παγκοσμίως. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτό που έχει προτεραιότητα, αυτό που μετράει, είναι η υγεία των ανθρώπων. Υποχρεωθήκαμε να σταματήσουμε τις διοργανώσεις μας στις 12 Μαρτίου. Το κάναμε μερικές ώρες πριν προκύψει το πρώτο θετικό δείγμα στην EuroLeague.

Μιλάμε με όλες τις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές για την κατάσταση. Έχουμε κάνει δύο τηλεδιασκέψεις για να συζητήσουμε τα θέματα. Ψάχνουμε για λύσεις, για να δούμε πώς οι σύλλογοι θα είναι βιώσιμοι. Ευελπιστούμε σε αποτελέσματα σύντομα. Συνεχίζουμε να αναλύουμε τις περιστάσεις. Πιστεύουμε πως σύντομα θα ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν θα συνεχιστεί η σεζόν, αν θα ολοκληρωθεί, κι αν αποφασιστεί να συνεχιστεί κάτω από ποιες συνθήκες».

Εν συνεχεία, ο Τζόρντι Μπερτομέου εξήγησε: «Θέλουμε να συνεχιστούν οι διοργανώσεις μας. Μπορεί οι φίλαθλοι να μην είναι σε θέση να βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά η τηλεόραση και οι ομάδες θα είναι σε θέση να τους προσφέρουν προϊόν. Θέλουμε να το κάνουμε, αλλά μόνο εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία κανενός, ούτε παίκτη, ούτε προπονητή, ούτε κανενός. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν με το υπάρχον σύστημα διεξαγωγής. Έχουμε ένα πρωτόκολλο, που προσφέρει τρεις ημέρες προθεσμία για επιστροφή όλων στις πόλεις, δύο εβδομάδες καραντίνας και δύο εβδομάδες προπονήσεων πριν αρχίσουν πάλι οι αγώνες.

Πρέπει να περιμένουμε ότι ίσως δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με το υπάρχον σύστημα διεξαγωγής. Είναι προφανές ότι έχουμε περισσότερους περιορισμούς από τα εθνικά πρωταθλήματα. Υπάρχει ένα εναλλακτικό πλάνο για να γίνουν οι αγώνες σε μία πόλη που πληροί τις προϋποθέσεις και να πάμε σε φάιναλ έιτ για να βγει ο πρωταθλητής. Προτεραιότητα, όμως αποτελεί η υγεία όλων. Το ίδιο ισχύει για το EuroCup. Κι εδώ δουλεύουμε σε διαφορετικά σενάρια, όπως αυτό του μία περιοχή να συγκεντρώσει όλες τις ομάδες.

Δουλεύουμε καθημερινά για τους προϋπολογισμούς για το φινάλε της σεζόν. Εκπονούμε σχέδια για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων. Δουλεύουμε όλα αυτά, αλλά προς το παρόν, σήμερα, δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια απόφαση. Πιθανότατα κατά το τέλος του μήνα, ή μέσα στον Μάιο, θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα μαζί με τις ομάδες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές και όλους τους εμπλεκομένους που δουλεύουν μαζί μας για να βρεθεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Στόχος είναι να παρέχουμε θέαμα στον κόσμο, να του επιστρέψουμε όσα μας δίνει αυτός.

Σκεφτόμαστε επίσης το μέλλον. Είναι προφανές πως ο αθλητισμός θα έχει επιπτώσεις από την πανδημία, θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Παράλληλα, όμως θα έχουμε κάποια σταθερές για να βαδίσουμε. Η κρίση θα μας βοηθήσει να λύσουμε θέματα δομής, που είχαμε για χρόνια. Προς το παρόν όμως, προτεραιότητα είναι να μιλάμε με τις ομάδες και όλους τους εμπλεκομένους για να βρεθεί μια λύση και να είμαστε σε θέση να γυρίσουμε στο γήπεδο».

Εν συνεχεία, ο Τζόρντι Μπερτομέου απάντησε σε ερωτήσεις. Ερωτηθείς αν υπάρχουν υποψήφιες πόλεις σε περίπτωση που προκριθεί η λύση του φάιναλ έιτ, ο Καταλανός παράγοντας προτίμησε να μην αποκαλύψεις ποιες πόλεις εξετάζει ως πρώτες επιλογές η Euroleague: «Όχι. Έχουμε όμως κάποια προαπαιτούμενα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όπως τα γήπεδα να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν αγώνες της EuroLeague, όπως επίσης ποια αγορά έχει πληγεί περισσότερο από αυτή την κρίση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αδύνατο να αξιολογήσουμε αυτό, το δεύτερο. Κοιτάμε την κατάσταση και εστιάζουμε σε όλα τα βήματα: υγεία των αθλητών, εγκαταστάσεις, περιβάλλον ασφαλές για όλους. Είναι αδύνατο να κάνουμε σήμερα μια ανακοίνωση πάνω σε αυτό. Δουλεύουμε σε διαφορετικές εναλλακτικές».

Αν διεξαχθεί φάιναλ έιτ σε μία πόλη, θα υπάρχουν φίλαθλοι στις κερκίδες; «Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν έχει να κάνει με αγώνες χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δεν είναι ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε σενάρια με κόσμο στα γήπεδα για φέτος. Είμαι όμως αισιόδοξος για την επόμενη σεζόν. Θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, θα τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Ελπίζω πως θα ξεκινήσουμε τη σεζόν με κόσμο στα γήπεδα, αυτή είναι η ελπίδα μου. Αν δεν είναι εφικτό αυτό, τότε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να βρούμε λύσεις. Ελπίζω πως όλο αυτό θα τελειώσει με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και δεν θα επηρεάσει την επόμενη,» είπε ο Μπερτομέου.

Σχετικά με το πως θα αντιμετωπίσει η Euroleague την απροθυμία από πλευρά συγκεκριμένων ομάδων, προπονητών ή παικτών να αγωνιστούν μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον βέβαια ληφθεί απόφαση επανεκκίνησης σύντομα, ο Μπερτομέου απάντησε: «Πρέπει να σεβαστούμε όλες τις απόψεις και τις θέσεις. Τις καταλαβαίνουμε όλες τις ανησυχίες. Το δεύτερο είναι ότι βάσει των αρχών μας, δεν θα δώσουμε ένα πλάνο για τη συνέχεια της διοργάνωσης, πριν έχουμε κάποιες σταθερές για να συνεχιστούν οι αγώνες. Θα είναι ξεκάθαρο αυτό, πριν πάμε στη διαδικασία να γίνουν πάλι αγώνες. Πώς θα τους πείσουμε; Με ειλικρίνεια. Να δουν όλοι πώς σχεδιάζουμε το πλάνο μας και ποια θα είναι η εκτέλεσή του. Θα κάνουμε ό,τι είναι πιθανό για να νιώσουν όλοι άνετα με την απόφαση. Βασική αρχή μας θα είναι η ειλικρίνεια, κι αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα που θα πάρουμε. Θα τα επικοινωνήσουμε στους παίκτες και τους προπονητές».

Κληθείς να γίνει πιο συγκεκριμένος ως προς τα «δομικά θέματα προς βελτίωση» που ανέφερε, είπε: «Υπάρχουν κάποια θέματα που δεν είναι τέλεια, κι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός πως δεν δημιουργήθηκε η διοργάνωση από μηδενική βάση, αλλά μέσα από την εξέλιξή της. Οι βελτιώσεις που κάναμε τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι η λύση για όλα. Υπάρχουν δομικά θέματα που δεν αντιμετωπίσαμε εντελώς τα τελευταία χρόνια, όπως η ομοιογενής εξάπλωση της διοργάνωσης σε πιο μεγάλες αγορές. Αυτό είναι το πλάνο μας. Πριν από 20 χρόνια, για παράδειγμα, μία από τις χώρες που είναι σημαντικές για εμάς, όπως η Γερμανία, δεν είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής στην Euroleague. Θέλουμε να μην εξαρτώνται οι σύλλογοι αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους, να περιορίσουμε αυτή την εξάρτηση. Δεδομένης της κατάστασης, θα χρειαστούμε ανθρώπους της αγοράς να είναι πιο αποδοτικοί και ενεργοί από ποτέ, για να στηρίξουν όλο το οικοδόμημα, τις ομάδες και τη διοργάνωση για να είναι ασφαλείς οικονομικά».

Υπάρχει καταληκτική ημερομηνίας ως προς την απόφαση συνέχισης της διοργάνωσης; «Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε πιο μακριά από το τέλος του Ιουλίου. Αν πάμε σε αγώνες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την επόμενη χρονιά και το πλάνο που υπάρχει. Αν βάλουμε αγώνες εκείνη την περίοδο θα έχουμε ήδη πολλά προβλήματα, σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι σφιχτή από θέμα ημερομηνιών για τους αγώνες. Από τους αγώνες, μέχρι τις προετοιμασίες και τις διακοπές, όλα θα επηρεαστούν αν το τραβούσαμε τόσο μακριά,» ήταν η απάντηση του CEO της Euroleague που είπε επίσης: «Πιστεύω πως δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι πριν από τα μέσα του Μαΐου, ίσως μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι γιατί, όπως είπα, εξετάζουμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα».

To επόμενο θέμα που ανέλυσε ο Τζόρντι Μπερτομέου ήταν το... οικονομικό! Τι μέλλει γενέσθαι με τα συμβόλαια των παικτών; «Ξεκινήσαμε να συζητάμε για αυτό το θέμα, ήδη τρεις μέρες μετά τη διακοπή της διοργάνωσης. Αρχίσαμε να αναλύουμε τις συνθήκες βάσει των διαφορετικών νομοθεσιών και των όρων. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες λόγω των αγορών, ανά χώρα. Συζητήσαμε με τις ομάδες το ενδεχόμενο να καταλήξουμε σε μια συλλογική λύση, που θα φορά όλες τις ομάδες εξίσου. Είναι προφανές πως οι σύλλογοι θα έχουν μεγάλες απώλειες από αυτή την πανδημία. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι, και πιστεύω ότι οι παίκτες είναι σύμφωνοι, οι παίκτες θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Εκτιμώ πολύ τη στάση που τηρούν τόσο οι προπονητές όσο και οι παίκτες μέχρι στιγμής. Αντιλαμβάνονται και σέβονται το γεγονός πως οι σύλλογοι πρέπει να επιβιώσουν για να υπάρχει συνέχεια. Μετά την πρώτη συζήτηση που κάναμε με τις ομάδες, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την Ένωση Παικτών για να έχουμε όλες τις απαντήσεις για τα δύο διαφορετικά πλάνα: τη συνέχιση ή τη διακοπή της διοργάνωσης. Περιμένω κάποια συμφωνία και συμπέρασμα σύντομα. Θα έχουμε λύση για όλους, μέσα από εγγυήσεις ότι μέσω της συλλογικής συμφωνίας δεν θα έχουν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Με αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας, όλοι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση».

O Μπερτομέου είπε ακόμη σχετικά με το οικονομικό σκέλος εν γένει: «Είμαστε σε συνεχείς επαφές με τους χορηγούς, τους media partners και όλους τους εμπλεκομένους της διοργάνωσης. Θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Πολλές εταιρείες προσπαθούν να προστατεύσουν το ρευστό τους και παίρνουν μέτρα. Είναι νωρίς να πούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και πόσο θα επηρεάσει την οικονομία μας. Όλες οι συζητήσεις που κάνουμε γίνονται με βάση την κατανόηση και την ανάγκη να τελειώσουμε τη σεζόν. Όλοι βλέπουν ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά. Όταν δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν, τότε θα έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για το θέμα. Θα ξαναπώ όμως ότι το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η υγεία όλων, των παικτών, των προπονητών και των μελών των ομάδων. Επειδή για παράδειγμα μπορεί η τηλεόραση να θέλει να γίνουν οι αγώνες, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε. Προέχει η ασφάλεια και η υγεία των παικτών. Είμαστε υπερήφανοι που οι δικοί μας τηλεοπτικοί συνέταιροι αφουγκράζονται αυτή την τάση και είναι μαζί μας, στηρίζουν την ίδια λογική».

Και κατέληξε για τις οικονομικές επιπτώσεις: «Ως άτομο, όχι ως παράγοντας, αντιλαμβάνομαι πως δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Αν αυτό επηρεάσει άσχημα τη διοργάνωση, είναι νωρίς να το πούμε. Έχουμε περάσει από διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά ήταν εύκολα. Θα κάνουμε το ίδιο τώρα, με την ίδια αφοσίωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή λίγκα, κι αυτό δεν αλλάζει. Όσον αφορά στην IMG, έχουμε τακτική επικοινωνία. Δεν υπάρχει όμως λόγος να ανησυχούμε για κάτι που αφορά όλες τις εταιρείες, δεν είναι η μοναδική που περιόρισαν τα έξοδα με τους μισθούς. Κι εμείς το κάναμε, περικόψαμε τους μισθούς μας. Αυτό που κάνει η IMG είναι αυτό που κάνουν όλοι, για να διαχειριστούν την κρίση».

Τι θα γίνει με τις ομάδες που έχουν ήδη προβεί σε διακοπή συμβολαίων; «Δεν μπορώ να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς κινείται κάθε ομάδα. Αν κάποια έκοψε ένα συμβόλαιο, είναι δική της ευθύνη, όχι δική μας. Τονίσαμε την ανάγκη να μεταφερθεί στους παίκτες το γεγονός ότι οι παίκτες έπρεπε να μείνουν στην πόλη για να είμαστε πιο κοντά στην επανεκκίνηση της σεζόν. Είναι λογικό σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες να επέστρεψαν στην πατρίδα τους, κοντά στην οικογένειά τους. Αν όμως μια ομάδα έχει κόψει ένα συμβόλαιο, δεν θα είναι σε θέση να υπογράψει νέο συμβόλαιο ή να προσθέσει παίκτη. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής,» ήταν η αντίδραση του εκτελεστικού διευθυντής της Euroleague.

Στο... τραπέζι έπεσε και το θέμα των συμμετοχών της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Υπάρχουν σχέδια για "wild cards" αναφορικά με την επόμενη σεζόν; Ειδικά από τη στιγμή που πολλά εθνικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν θα ολοκληρωθούν. Ο Μπερτομέου τοποθετήθηκε ως εξής: «Δεν σκεφτόμαστε καν ακόμη κάτι τέτοιο. Έχουμε εστιάσει στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν και στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν πάμε στην επόμενη σεζόν, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με τη φετινή. Αν καταφέρουμε να τελειώσουμε για φέτος, θα πορευτούμε με βάση τα ήδη γνωστά βήματα για να δοθούν οι θέσεις στην επόμενη σεζόν. Όσον αφορά το γεγονός πως κάποια πρωταθλήματα έχουν διακοπεί οριστικά, θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε μια λύση πάνω σε αυτό, μια λύση που θα είναι ίδια για όλους. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εφόσον τελειώσουμε τη φετινή σεζόν. Ειδικότερα για το EuroCup. Όσον αφορά στην EuroLeague, δε νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι στη διοργάνωση. Δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας να έχουμε μια ομάδα από τα Βαλκάνια (εννοεί την ABA Liga) στη EuroLeague».

Ο Μπερτομέου έγινε πιο συγκεκριμένος εν συνεχεία: «Αυτό αφορά τα εθνικά πρωταθλήματα, για το πώς θα καταλήξουν οι θέσεις των ομάδων. Για παράδειγμα στη Λιθουανία είδαμε ότι η Ζάλγκιρις αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, αλλά στην Ιταλία δεν δόθηκε κάπου ο τίτλος. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις ανά χώρα. Δεν μπορώ να προδικάσω κάτι τώρα, από την στιγμή που είναι κάτι που αφορά τις Λίγκες ξεχωριστά. Σήμερα είναι πολύ νωρίς να σκεφτούμε και να συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε κάτι τέτοιο».

Ο Μπερτομέου είπε ακόμη για την επόμενη σεζόν: «Είναι προφανές ότι η επόμενη σεζόν θα επηρεαστεί. Δεν ξέρουμε όμως τον βαθμό, αυτήν την στιγμή. Όταν μιλάμε για την επόμενη σεζόν, θα πρέπει να μιλάμε για αξιόπιστα δεδομένα, όχι για αισθήσεις ή εικασίες. Μόνο για ό,τι είναι δεδομένο. Τώρα όλοι προσπαθούν να αντιληφθούν και να προβλέψουν τι θα γίνει. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι μια πιο ακριβής και ξεκάθαρη θέση, για να δοθεί μια ουσιαστική απάντηση για το μέλλον. Όταν θα έχουμε εικόνα για το μέχρι πότε δεν θα γίνονται αγώνες χωρίς φιλάθλους, θα μπορούμε για παράδειγμα να δούμε τι θα γίνει με τα εισιτήρια και πόσο θα επηρεαστούν όλοι. Δεν βιάζομαι να σχεδιάσουμε την επόμενη χρονιά. Συλλέγουμε πληροφορίες για να είμαστε σε θέση τον Ιούνιο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έχουμε την επόμενη χρονιά».

Καταλήγοντας, ο Τζόρντι Μπερτομέου δήλωσε πως επιθυμία είναι η συνέχιση της συνεργασίας με την Turkish Airlines. «Μετά από δέκα χρόνια συνεργασίας με την Turkish Airlines έχουμε υψηλά επίπεδα κατανόησης μεταξύ μας. Πριν από ένα μήνα είδαμε ότι είναι κοινή επιθυμία να συνεχιστεί η συνεργασίας μας, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ο τουρισμός και οι αερομεταφορές έχουν επηρεαστεί. Ελπίζω και εύχομαι ότι σύντομα όλο αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί σύντομα. Θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί. Όσον αφορά την ELPA, εκπροσωπούν τα 2/3 των παικτών της διοργάνωσης. Ξέρουμε και πιστεύουμε ότι είναι ο σωστός συνέταιρος και γι’ αυτό μιλάμε μαζί τους. Οτιδήποτε θα είναι εκτός μίας συμφωνίας με την ELPA δεν θα επηρεάσει όσους βρίσκονται εκτός της Ένωσης Παικτών».