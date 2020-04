Πολιτική

Εξηγήσεις για τα δημόσια οικονομικά ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει με τα δημόσια οικονομικά» καλεί τον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «εικόνα ασυναρτησίας και χάους που αναδεικνύουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης», η οποία «ούτε σύνεση δείχνει, ούτε σχέδιο, αλλά ούτε και στοιχειώδη σοβαρότητα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει με τα δημόσια οικονομικά. Έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση χρήματα από τα 37 δισ. ευρώ που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ παρακαταθήκη στη χώρα για μία δύσκολη στιγμή;» διερωτάται ο κ. Χαρίτσης.

«Και αν ναι, πόσα και που έχουν διοχετευθεί, αφού τα μέτρα στήριξης που έχει πάρει μέχρι στιγμής είναι τόσο αποσπασματικά και ανεπαρκή για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν χρήση του μαξιλαριού. Εκτός και αν ήδη, με την ευθύνη της δικής τους οκτάμηνης διαχείρισης πριν τον κορονοϊό, η οικονομία έχει καταρρεύσει και δε τολμούν να μας το πουν», καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τσακαλώτος: Μην αλλάζετε ορισμούς για το «μαξιλάρι» «Μην αλλάζεται ορισμούς. Πείτε στον κόσμο πόσα είναι τα χρήματά του και τι κάνετε με αυτά», επισημαίνει ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας δύο γεγονότα και θέτοντας 4 ερωτήσεις Γεγονός 1ο: Όταν λέμε «μαξιλάρι που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ» εννοούμε αυτά που άφησε μείον αυτά που βρήκε. Δηλαδή 37-0. Κάντε τις πράξεις. Αν δεν μας πιστεύετε δείτε να το λέει και ο κ. Σκυλακάκης. Γεγονός 2ο: Ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών είναι προσωρινός διαχειριστής των χρημάτων του ελληνικού λαού. Δεν διαχειρίζεται τα δικά του χρήματα. Ως εκ τούτου ελέγχεται και είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί για την χρήση τους. Ερώτηση 1η: Θα πείτε επίσημα στον κόσμου που και πόσα είναι τα χρήματά του; Ερώτηση 2η : Αφού πειράζετε το μαξιλάρι γιατί δεν δίνετε μισθούς στον κόσμο, τις ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, και το επίδομα στους ευάλωτους που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ; Το επιχείρημα ότι δεν φτάνουν τα λεφτά γιατί μετράμε και τις αναστολές (που θα τα πάρουμε πίσω αργότερα) δεν πείθει κανέναν. -Γιατί αν προχωρούσατε στις καταβολές που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ οι αναστολές που θα απαιτούνταν θα ήταν σαφώς μικρότερες. Άρα επιλέγετε σκόπιμα ένα λάθος μίγμα πολιτικής που αφήνει τους πολίτες στο τέλος της κρίσης υπερχρεωμένους. -Αλλά σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι το σύνολο των αναστολών, είναι ζήτημα ρευστότητας που μπορεί να καλυφθεί, αν παραστεί η ανάγκη, με άλλα βραχυπρόθεσμα εργαλεία και δεν επηρεάζει την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται και να βυθίζετε την οικονομία σε ύφεση και να αφήνετε τον κόσμο υπερχρεωμένο και να μην ενημερώνετε κανέναν. Ερώτηση 3η: Όταν καταθέσατε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό στην Βουλή γιατί δεν ενημερώσατε ότι θα χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι; Γιατί γράψατε και υπογράψατε ότι "η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από κοινοτική χρηματοδότηση και δανεισμό;" Είπατε ψέματα; Ερώτηση 4η : Έχετε έστω και μια υποψία προγράμματος; Που σκοπεύετε να δαπανήσετε τα χρήματα του ελληνικού λαού; Έχετε κρυφή ατζέντα; Αν όχι, μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε το δικό μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αν πάλι έχετε κρυφή ατζέντα, να την ξεχάσετε.



Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση και το ΚΙΝΑΛ

Τρεις ερωτήσεις για τα δημόσια οικονομικά θέτει στην κυβέρνηση το ΚΙΝΑΛ και αναμένει απαντήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σοβαρό θέμα στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, δημιουργείται από τις π αλινωδίες και τις αλληλοαναιρούμενες δηλώσεις Κυβερνητικών στελεχών, για το ύψος και την χρήση των ταμειακών αποθεμάτων του δημοσίου (μαξιλάρι).

Τα δημόσια οικονομικά είναι σοβαρό ζήτημα, για να γίνονται μικροκομματικά παιχνίδια.

Ερωτούμε και περιμένουμε άμεσα απαντήσεις:

1) Ποσά χρήματα ξοδεύτηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης ως τώρα και σε ποιους τομείς ; Από που αντλήθηκαν τα σχετικά ποσά ;

2) Σε τι ποσό ανέρχεται το αποθεματικό που υπάρχει σήμερα στα ταμεία του κράτους ;

3) Ποιο ήταν το υπόλοιπο του αποθεματικού τον Δεκέμβριο του 2019 ;

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να οικειοποιηθεί το απόθεμα ως αποτέλεσμα της πολιτικής του, ότι αυτό προέρχεται από την υπερφορολόγηση των πολιτών και από δάνεια που θα πληρώσουν πάλι οι πολίτες.

Κεντρικό θέμα για την χώρα μας παραμένει ,το αν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές με καλά επιτόκια η όχι. Χθες δανειστήκαμε με 2%. Θετικό. Αλλά οφείλεται στην παρέμβαση της ΕΚΤ. Όταν αυτή σταματήσει θα αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα.

Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να κερδηθεί η μάχη στην Ευρώπη, για νέο χρήμα, χωρίς μνημόνια, χωρίς νέες δεσμεύσεις και να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, με Κοινωνική συμφωνία.