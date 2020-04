Κόσμος

Κορονοϊός: Ιερέας κατηγορείται για “εξ αμελείας διάδοση” μολυσματικής ασθένειας

Ο καθολικός ιερέας δεν τήρησε τους κανόνες καραντίνας μετά την επίσκεψή του στην Ιταλία.

Ένας Καθολικός ιερέας κατηγορείται ότι διέδιδε τον νέο κορονοϊό στην Κένυα, ο δεύτερος άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια κατηγορία στη χώρα.

Η Κένυα έχει καταγράψει 234 επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 και 11 θανάτους. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις, επέβαλε περιορισμούς στον αριθμό των παρισταμένων στις κηδείες, απαγόρευση της κυκλοφορίας και άλλα μέτρα, ιδίως στις τέσσερις επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο ιερέας Ρίτσαρντ Ονιάνγκο Οντουόρ κατηγορείται ότι «εξ αμελείας διέδωσε μια μολυσματική ασθένεια» αφού δεν τήρησε τους κανόνες καραντίνας μετά την επίσκεψή του στην Ιταλία. Στο δικαστήριο του Ναϊρόμπι, όπου εμφανίστηκε, αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 150.000 σελινιών Κένυας (περίπου 1.500 ευρώ). Διατάχθηκε να παραμείνει σε καραντίνα για άλλες 14 ημέρες και θα προσαχθεί και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου στις 2 Μαΐου.

Ο αρχιεπίσκοπος Άντονι Μουχερία, της Καθολικής Επισκοπής Νιέρι και Κιτούι, δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση, λέγοντας όμως ότι επαφίεται στις αρχές να καθορίσουν αν ο ιερέας διέπραξε κάποιο σφάλμα.

Την περασμένη εβδομάδα, άλλο δικαστήριο άσκησε δίωξη στον Γκίντεον Σαμπούρι, τον αντικυβερνήτη της επαρχίας Κιλίφι, επειδή βγήκε έξω χωρίς να έχει λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις. Ο Σαμπούρι έχει τεθεί και αυτός σε καραντίνα, αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Ορισμένες αφρικανικές χώρες δυσκολεύονται να πείσουν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς. Τα κενυατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πλήθος περιστατικών, στα οποία οι πολίτες προσπαθούν να παρακάμψουν τα μέτρα ή κάνουν πάρτι σε σπίτια και σε πάρκα επειδή έκλεισαν τα μπαρ. Ένας βουλευτής συνελήφθη επειδή οργάνωσε πάρτι σε ένα εστιατόριο του Ναϊρόμπι ανήμερα το Πάσχα των Καθολικών.

Στην Μποτσουάνα, την περασμένη εβδομάδα, κάποιοι βουλευτές τέθηκαν σε καραντίνα επειδή δεν τήρησαν την εντολή για αυτοαπομόνωση. Αμέσως μετά, όλοι οι βουλευτές και ο πρόεδρος Μογκουίτσι Μασίσι μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών επειδή μια νοσηλεύτρια που τους εξέτασε για την Covid-19 βρέθηκα και η ίδια θετική στον νέο κορονοϊό.

Στη Νότια Αφρική, ο πρόεδρος Σίρι Ραμαφόσα έθεσε σε αναγκαστική άδεια δύο μηνών τον υπουργό Επικοινωνιών επειδή παρέβη τους κανόνες περιορισμού των μετακινήσεων και γευμάτισε συντροφιά με έναν πρώην αξιωματούχο.