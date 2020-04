Υγεία - Περιβάλλον

Αυτοψία του ΑΝΤ1: ώρες αγωνίας στην Εντατική του “Ευαγγελισμού” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αγωνία των ασθενών που δίνουν μάχη για την ζωή και η συγκινητική αλληλεγγύη γιατρών και νοσηλευτών στους φορείς της νόσου και τους συγγενείς τους.