Σε χαμηλά 30ετίας η ζήτηση για πετρέλαιο

“Θύμα” της πανδημίας του κορονοϊού και ο “μαύρος χρυσός”...

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριάντα ετών αναμένεται να υποχωρήσει η ζήτηση για το πετρέλαιο από τις χώρες του ΟΠΕΚ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η πανδημία του κορονοϊού παραλύει την παγκόσμια οικονομία. Οι ζοφερές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της πρόσφατης συμφωνίας για μείωση της παραγωγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών και Εξαγωγών Κρατών, ο κόσμος θα χρειασθεί κατά μέσο όρο κάτι λιγότερο από 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής από τις αρχές του 1989.

Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοι χώρες συμφώνησαν σε μαζική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς κατά 10%, ώστε να αντισταθμισθεί η δραματική μείωση της ζήτησης καυσίμων εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις εν καιρώ πανδημίας.

Ακόμη και αν οι χώρες-μέλη του καρτέλ εφαρμόσουν στο έπακρο τις συμφωνημένες μειώσεις, η προσφορά θα υπερβαίνει τις ανάγκες της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο Οργανισμός στη μηνιαία έκθεσή του κάνει πρόβλεψη για συρρίκνωση της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο κατά 6,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2020, ενώ χθες η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προέβλεπε βουτιά της παγκόσμιας ζήτησης περισσότερο από 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.