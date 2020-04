Οικονομία

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ στους επαγγελματίες

Αναλυτικές οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην πλατφόρμα. Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myBusinessSupport για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους - όριο που πρόκειται να αυξηθεί στα 20 άτομα - προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Αναλυτικές οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην πλατφόρμα εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ). Ειδικότερα:

1.Δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ). Θα πρέπει οι επαγγελματίας ή η επιχείρηση να έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα,όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Σημειώνεται οτι το ανώτατο όριο των 5 εργαζόμενων που ισχύει ως προυπόθεση για την την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στις επιχειρήσεις αυτές θα ανέλθει στους 20 εργαζόμενους σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

-Να έχει υποβληθεί μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός.

- Να έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020.

- Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας ή επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 16.4.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020.

- Αν πρόκειται για επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, να μην έχουν υποβληθεί , μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020.

- Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

3.Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:0

- το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,

- το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως τις 24 Απριλίου