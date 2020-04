Κόσμος

Γαλλία: Θετικές αλλά και αρνητικές ενδείξεις από το “μέτωπο” του κορονοϊού

Αποδίδουν τα μέτρα lockdown που επιβλήθηκαν πριν από ένα μήνα, αλλά...

Η Γαλλία κατέγραψε σήμερα 753 νέους θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 17.920, ο τέταρτος μεγαλύτερος απολογισμός στον κόσμο. Ωστόσο ο αριθμός των νοσηλειών μειώθηκε για δεύτερη συνεχή μέρα.

Σε μία ακόμη ένδειξη ότι αποδίδουν τα μέτρα lockdown που επιβλήθηκαν πριν ένα μήνα, ο γενικός διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλμόν, τόνισε πως ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας έπεσε για όγδοη συνεχή μέρα, σε 6.248, ο χαμηλότερος αριθμός από την 1η Απριλίου.

Τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 4,4%, με τον ρυθμό αύξησης να επιβραδύνεται ξανά αφού επιταχύνθηκε τις δύο προηγούμενες μέρες.