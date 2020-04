Πολιτική

Νίκος Χαρδαλιάς: Ευχές για την Ανάσταση με ένα συγκινητικό βίντεο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με ένα ξεχωριστό βίντεο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στέλνει τις ευχές του και τονίζει ότι "οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί".

Με ένα συγκινητικό βίντεο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνει τις ευχές του για Καλή Ανάσταση, καθώς το φετινό Πάσχα είναι διαφορετικό, λόγω κορονοϊού.

Στο βίντεο, που περιέχει και στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους στις ευρωπαϊκές χώρες ανά εκατομμύριο κατοίκους, ο κ. Χαρδαλιάς στέλνει εκ νέου μήνυμα στους πολίτες να συνεχίσουν με συνέπεια τα μέτρα αυτοπροστασίας και περιορισμού το Πάσχα προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά της νόσου.

«Αυτή είναι η μόνη εθνική επιτυχία που δεν θα πανηγυρίσουμε ποτέ» γράφει ο Ν. Χαρδαλιά. Οπως τονίζει αυτή τη φορά όμως η ελπίδα ξεκινά από το δικό μας σπίτι, από την Ελλάδα. «Συνεχίζουμε να δίνουμε το παράδειγμα, συνεχίζουμε την εθνική προσπάθεια, και το Πάσχα μένουμε σπίτι. Αληθώς» σημειώνει στη συνέχεια και καταλήγει: «Οι Ελληνες θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, τις ζωές μας θα τις πάρουμε πίσω. Καλή Ανάσταση».