Οικονομία

Ecofin προς τράπεζες: Στηρίξτε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεασθεί από την έξαρση του κορονοϊού, ζητούν από τις τράπεζες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Ecofin κάλεσε όλες τις τράπεζες, που δεν το έχουν αποφασίσει ακόμη, να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των εποπτικών Αρχών και να μην προχωρήσουν στη διανομή μερισμάτων, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν και τα διαθέσιμα κέρδη τους «για τη χορήγηση πιστώσεων σε άλλες επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση στους πελάτες τους με έναν τρόπο που βοηθά στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας».

Σε ανακοίνωση του Ecofin σημειώνεται ότι «είναι κρίσιμης σημασίας να συνεχισθεί η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των εταιρειών, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων, που υφίστανται προσωρινές δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτό, η πλήρης χρήση της ευελιξίας που έχει παρασχεθεί στο εποπτικό και λογιστικό πλαίσιο, είναι σημαντική σε μία περίοδο που η επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη χρηματοδοτικών πιέσεων είναι ζωτική για την οικονομία».

Το συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις των εποπτικών Αρχών και τόνισε τη σημασία «όλες οι Αρχές να συνεχίσουν να έχουν μία φιλόδοξη και συντονισμένη προσέγγιση όταν θα εξειδικεύσουν περαιτέρω πώς θα γίνει η καλύτερη χρήση της διαθέσιμης ευελιξίας για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί από τα κράτη - μέλη και τα πιστωτικά ιδρύματα και ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη - μέλη». Το Ecofin χαιρέτισε και τις πρόσφατες ανακοινώσεις και συστάσεις της ευρωπαϊκής Αρχής για τις ασφαλιστικές εταιρείες (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) για τον εντοπισμό μίας σειράς εργαλείων που επιτρέπουν ευελιξία στο σημερινό πλαίσιο Solvency II.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζουμε τα ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά μέτρα. Όταν είναι αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράσεις, μεταξύ των οποίων και νομοθετικές αν είναι σκόπιμο, για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του COVID-19», καταλήγει η ανακοίνωση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.