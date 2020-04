Κοινωνία

Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε ρέμα

Τραγωδία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο Μενίδι...

Τραγικό συμβάν λίγα λεπτά μετά τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Θρακομακεδόνων στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μεσήλικας έπεσε σε ρέμα από όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από πυροσβέστες..

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε λεωφορείο από το οποίο κατέβηκε αλλά κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο ρέμα.