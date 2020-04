Οικονομία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σχέδιο Μάρσαλ”, ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Θα αξιοποιήσουμε την ισχύ ολόκληρου του προϋπολογισμού”, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Έκκληση σε δραματικούς τόνους να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και «με αλληλεγγύη και θάρρος» να αντιμετωπίσει το μέλλον που θα είναι «πολύ διαφορετικό» μετά την κρίση του κορονοϊού, η οποία θα τραβήξει «εις μάκρος», έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία που εκφώνησε στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Έφτασε η στιγμή που πρέπει να μάθουμε πώς να απορρίψουμε τα παλαιά βάρη, πώς θα είμαστε έτοιμοι για τον νέο κόσμο που έρχεται και ο οποίος θα είναι πολύ πιο διαφορετικός από αυτόν που φανταζόμαστε», είπε επικαλούμενη απόσπασμα από το μανιφέστο που συνέταξαν δύο από τους μεγαλύτερους οραματιστές της Ιταλίας και της Ευρώπης: ο Ερνέστο Ρόσι και ο Αλτιέρο Σπινέλι.

Αναφερόμενη στην κρίση και τις επιπτώσεις του κορονοϊού είπε ότι είναι άνευ προηγουμένου για την οποία δεν έφταιξε κανείς, έπληξε υγιείς επιχειρήσεις, γιατί έπαυσε η δημόσια ζωή και τώρα όλοι έχουν ανάγκη. Ανευ προηγουμένου ήταν και η αντίδραση της ΕΕ η οποία αν και καθυστέρησε να δώσει βοήθεια στην Ιταλία, «έκανε μέσα σε τέσσερις εβδομάδες όσα δεν είχε κάνει σε τέσσερα χρόνια», με παρεμβάσεις που συνολικά ανέρχονται στα τρία τρισ. ευρώ. Παρόλα αυτά «θα χρειαστούν πολύ περισσότερα» για να ανακάμψουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «θα χρειαστούν μαζικές επενδύσεις για την επανεκκίνηση των οικονομιών μας».

Χρειαζόμαστε, είπε, ένα σχέδιο Μάρσαλ για την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών το οποίο πρέπει να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή και «το μόνο μέσον που διαθέτουμε είναι ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός», ο οποίος πρέπει να γίνει «η ναυαρχίδα της ανάκαμψης». «Θα αξιοποιήσουμε την ισχύ ολόκληρου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη μόχλευση του τεράστιου όγκου επενδύσεων που χρειαζόμαστε για την ανοικοδόμηση της κοινής αγοράς μετά από την πανδημία». Μίλησε δε ιδιαιτέρως για την ανάγκη να τροφοδοτήσει τις επενδύσεις «τα κρίσιμα πρώτα χρόνια της ανάκαμψης». «Χρειαζόμαστε καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο στο ΠΔΕ ώστε να μπορέσει να απελευθερώσει τεράστιες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις».

Δίνοντας το στίγμα της μελλοντικής Ευρώπης μίλησε για «μια πιο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη». Αυτό αφ’ ενός «θα σημαίνει επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, στις υποδομές και στην καινοτομία, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, που θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο ανεξάρτητοι και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες». Οσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη είπε ότι «η επένδυση σε μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές, βιώσιμα τρόφιμα και αποκατάσταση της φύσης θα είναι ακόμη πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν».

Έθιξε επίσης το θέμα της συνοχής λέγοντας ότι «η κρίση είναι συμμετρική, αλλά η ανάκαμψη δεν θα είναι», γιατί άλλες περιφέρειες θα αναπτυχθούν περισσότερο από άλλες. Γι' αυτό και «η συνοχή και η σύγκλιση είναι σημαντικότερες από ποτέ». Δίνοντας την έκταση των επικείμενων αλλαγών πέραν της οικονομικής πτυχής σημείωσε ότι «η κρίση αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα μας οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής μας, της γεωπολιτικής μας και ενδεχομένως, της ίδιας της παγκοσμιοποίησης» και σ' αυτόν τον νέο κόσμο, «η Ευρώπη θα χρειαστεί να μείνει ενωμένη στα εύκολα και στα δύσκολα». «Ξέρω ότι μπορούμε και θα το πράξουμε», είπε κλείνοντας, επικαλούμενη την ανθρωπιά και την ευρηματικότητα που έδειξε και δείχνει η Ευρώπη στη διάρκεια της κρίσης.