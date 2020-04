Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 2.130.000 κρούσματα σε όλο τον κόσμο

Ξεπέρασαν τους 141.000 οι νεκροί παγκοσμίως. Αναλυτικά στοιχεία για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.

Στους 141.127 ανέρχονται οι νεκροί σε όλον τον κόσμο από την πανδημία της Covid-19, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 2.135.410 κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 465.700 έχουν ήδη αναρρώσει.

Από χθες μέχρι σήμερα αναφέρθηκαν 9.490 νέοι θάνατοι και 101.787 νέα, επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Οι χώρες με τους περισσότερους νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (4.505), η Βρετανία (861) και η Γαλλία (753). Στις ΗΠΑ, τα κρούσματα ανέρχονται στα 648.788, ωστόσο 53.489 έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ιταλία με 22.170 νεκρούς σε σύνολο 168.941 κρουσμάτων, η Ισπανία με 19.130 νεκρούς (182.816 κρούσματα), η Γαλλία με 17.920 νεκρούς (165.027 κρούσματα) και η Βρετανία με 13.729 νεκρούς (103.093 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) ανέφερε σήμερα 46 νέα κρούσματα και κανέναν θάνατο. Συνολικά, από τα τέλη Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί 82.341 κρούσματα και από αυτούς τους ανθρώπους 77.892 ανέρρωσαν και 3.342 πέθαναν.

Τους πρώτους θανάτους στο έδαφός τους ανέφεραν σήμερα η Γουινέα, η Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) και η Ερυθραία.

Στην Ευρώπη, οι νεκροί ανέρχονται στους 92.941 σε σύνολο 1.082.930 κρουσμάτων, στις ΗΠΑ και τον Καναδά στους 32.803 (678.698 κρούσματα), στην Ασία στους 5.391 (153.340 κρούσματα), στη Μέση Ανατολή στους 5.260 (113.977 κρούσματα), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στους 3.702 (80.706 κρούσματα), στην Αφρική στους 951 (18.033 κρούσματα) και στην Ωκεανία στους 79 (7.730 κρούσματα).

Ο απολογισμός βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.