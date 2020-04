Οικονομία

Σεντένο: Χρειάζεται φαντασία στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αναλογιστεί να εισάγει φορολογία σε ολόκληρο το μπλοκ.

Χρειάζεται περισσότερη φαντασία για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να αναλογιστεί να εισάγει φορολογία σε ολόκληρο το μπλοκ.

«Είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευρηματικοί», τόνισε ο Σεντένο σε μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση στην Λισαβόνα.

«Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη και σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως στον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), για φόρους που μπορεί να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα», είπε.