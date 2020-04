Κόσμος

Βρετανία: Παράταση τουλάχιστον τριών εβδομάδων στο lockdown

Ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό που καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην χώρα φτάνει τους 861.

Τα τρέχοντα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως το lockdown και η κοινωνική απόσταση, πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με τις συστάσεις του επιστημονικού συμβουλίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ραμπ, στη σημερινή ενημέρωση της κυβέρνησης για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό που καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο φτάνει τους 861, ανεβάζοντας το σύνολο στους 13.729, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Χθες ο αριθμός των νεκρών ήταν 761.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κιερ Στάρμερ, σε ανακοίνωσή του για την απόφαση συνέχισης του lockdown, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και τονίζει ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της αύξησης των τεστ, του προστατευτικού εξοπλισμού στο ιατρικό προσωπικό και η προστασία των οίκων φροντίδας.

Το επιστημονικό συμβούλιο που ενημέρωσε νωρίτερα την κυβέρνηση, επεσήμανε ότι κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζονται ήταν αποτελεσματικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η εικόνα είναι ανομοιογενής, συνεπώς η χαλάρωσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του ιού που θα οδηγούσε σε επιδείνωση της οικονομίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι πριν την οποιαδήποτε απόφαση για χαλάρωση των περιορισμών θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε πέντε παράγοντες: στην χωρητικότητα των νοσοκομείων, διαρκής και σταθερή πτώση του καθημερινού ρυθμού θανάτων, αξιόπιστα δεδομένα ότι ο ρυθμός μετάδοσης μειώνεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα, ελεγχόμενη διεξαγωγή τεστ και διανομή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού, όπως και ότι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δεν θα επιβαρύνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Φτάσαμε αρκετά μακριά για να εγκαταλείψουμε τώρα. Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, αλλά εάν βιαστούμε τώρα, θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε όλη την πρόοδο που έχει γίνει, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα δεύτερο ξέσπασμα της επιδημίας και σε ένα δεύτερο lockdown» είπε. Ερωτηθείς για το τι θα ακολουθήσει μετά είπε: «Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία, εάν εγκαταλείψουμε τώρα, θα ήταν καταστροφικό για την δημόσια υγεία, αλλά επίσης καταστροφικό για την οικονομία» και τόνισε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να δοθεί ένα τεχνητό χρονοδιάγραμμα τη στιγμή που τα δεδομένα επανεξετάζονται συνεχώς από το επιστημονικό συμβούλιο.

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του καθηγητή Φέργκιουσον, νωρίτερα σήμερα, ότι τα μέτρα κοινωνικής απόστασης μπορεί να διαρκέσουν μέχρι να βρεθεί ένα εμβόλιο, ο Ντομινίκ Ραμπ, τόνισε ότι οι σωστές αποφάσεις θα ληφθούν τη σωστή στιγμή και αυτό συμπεριλαμβάνει το ενδεχόμενο για «μία μεταβατική περίοδο» εξόδου από τα σημερινά μέτρα του lockdown, με σταδιακή χαλάρωση.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης, σερ Πάτρικ Βάλανς, παρουσιάζοντας τα δεδομένα για την πανδημία επεσήμανε ότι ο αριθμός των περιστατικών σταθεροποιείται ή μειώνεται, και ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ο αριθμός των ασθενών σε κλίνες στα νοσοκομεία έχει μειωθεί (μέχρι κατά 3%), αλλά και ότι μικρές αλλαγές στα μέτρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της εξάπλωσης και σε μία ακόμη κορύφωση.

Σε ότι αφορά τα τεστ αντισωμάτων, ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Κρις Γουίτι, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο τεστ, ούτε επίσης ένα καλό δειγματοληπτικό πλαίσιο, ωστόσο, σύντομα θα υπάρξει ένας κατά προσέγγιση αριθμός του πληθυσμού που έχει προσβληθεί από τον ιό.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 91% των Βρετανών όλων των ηλικιακών ομάδων, δήλωσε ότι θα στήριζε μία παράταση των μέτρων του lockdown, εκ των οποίων το 67% είπε ότι υποστηρίζει θερμά μία τέτοια απόφαση.