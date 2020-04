Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απάντηση στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Πογκμπά

Ο Ζιντάν φέρεται να έχει πρώτο στη μεταγραφική λίστα του τον Γάλλο μέσο.

Αρνητική ήταν και η δεύτερη απάντηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη νέα πρόταση που δέχθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πώληση του Πολ Πογκμπά, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει οριοθετήσει την απόκτηση του Γάλλου παγκόσμιου πρωταθλητή του 2018, ως Νο1 μεταγραφική προτεραιότητα για τη “βασίλισσα” το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο οι “κόκκινοι διάβολοι” αντιστέκονται ακόμα, καθώς δεν έχουν ακούσει από τους Μαδριλένους το ποσό που θα τους έβαζε σε διαδικασία τελικής διαπραγμάτευσης.

Την ίδια ώρα ο μεγαλοατζέντης του Πογκμπά, Μίνο Ραϊόλα, προσπαθεί να παίξει και τη δική του... μπάλα, βάζοντας στο “κόλπο” της διεκδίκησης του 27χρονου άσου και τις Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν, που επίσης θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα νούμερα που έχει ρίξει στο “τραπέζι” η Γιουνάιτεντ και προσεγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.