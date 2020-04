Κόσμος

Αναβλήθηκε η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα

Για τον εορτασμό της 75ης επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναβάλλει, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τη διεξαγωγή της παρέλασης για την επέτειο τη νίκης του σοβιετικού στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και η οποία έχει καθιερωθεί ως “Ημέρα της Νίκης”.

«Έως την εορτή της Νίκης, έως την Ημέρα της Νίκης, έχει μείνει λιγότερο από μήνα, ενώπιον μας βρίσκεται, μια δύσκολη, θα το πω ευθέως, οδυνηρή επιλογή: η ημερομηνία της 9ης Μαΐου είναι για εμάς ιερή, αλλά και η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ανεκτίμητη», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο «η προετοιμασία για την παρέλαση της 9ης Μαΐου θα έπρεπε να αρχίσει ήδη από τώρα». «Αλλά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιδημία, η κορύφωση της οποίας δεν έχει περάσει, είναι εξαιρετικά υψηλοί, και αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσουμε τώρα την προετοιμασία για την παρέλαση και τις άλλες μαζικές εκδηλώσεις».

Ο Πρόεδρος Πούτιν έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας και σε όλες τις Αρχές να αναβάλλουν την παρέλαση της 9ης Μαΐου και όλες τις σχετικές εκδηλώσεις, που είχαν προγραμματισθεί για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.