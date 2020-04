Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για τη Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, και μπορεί οι συνθήκες να μη μας επιτρέπουν να περάσουμε αυτές τις μέρες όπως ακριβώς θα θέλαμε, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις περάσουμε υπέροχα, έστω και τηρουμένων των αναλογιών. Από αστρολογικής απόψεως, τουλάχιστον, τα πράγματα φαίνονται πολύ αισιόδοξα, αφού ο Ερμής από τον Κριό, όπου βρίσκεται, σχηματίζει ευνοϊκές όψεις αρχικά με τον Άρη από τον Υδροχόο και στη συνέχεια με την Αφροδίτη από τους Διδύμους. Παράλληλα, οι άλλοι δύο (σ.σ. Άρης και Αφροδίτη) σχηματίζουν μεταξύ τους όψη τριγώνου, η οποία μπορεί να μην είναι ακριβής, είναι όμως αρκετή για να μας προσφέρει μια γερή δόση χαράς και μια νότα αισιοδοξίας, η οποία με τον Ερμή στη μέση μπορεί να μεταφραστεί σε “χαρμόσυνες” ειδήσεις που όλοι τις χρειαζόμαστε!

Κριός: Ο κυβερνήτης σου, Άρης, που βρίσκεται στον Υδροχόο, δέχεται την ευνοϊκή επίδραση της Αφροδίτης και μαζί με τον Ερμή από το ζώδιο σου υπόσχονται ότι το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο του αναμενόμενου. Οι επαφές με φίλους και συγγενείς, ακόμα κι αν είναι εξ αποστάσεως, θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστες και ουσιαστικές. Και από συναισθηματικής απόψεως, όμως, τα πράγματα είναι πολύ θετικά, αφού ο άνθρωπος σου φαίνεται να ξέρει πολύ καλά και με ποιον έχει να κάνει, αλλά και πόσο σημαντικός μπορεί να είσαι γι’ αυτόν, με αποτέλεσμα να ξεπερνά ευκολότερα κάποιες χαζές παρεξηγήσεις.

Ταύρος: Όταν ο Άρης ακουμπάει την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, τότε η ανάγκη σου να πάρεις αυτό που θέλεις “…χθες” είναι πιο έντονη και βλέπεις την ανυπόμονη πλευρά σου. Τι γίνεται, όμως, όταν στο παιχνίδι μπαίνει και ένας κριαρίσιος Ερμής; Εκεί μπορεί να ειπωθούν κάποιες κουβέντες παραπάνω, που όμως δεν αποκλείεται να λειτουργήσουν αφροδισιακά, όσον αφορά στη σχέση σου. Πρόσεξε, όμως, τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείς ενδεχόμενες αποκαλύψεις που αφορούν το άτομο σου, τα επαγγελματικά σου σχέδια και τις κινήσεις σου γενικότερα, αφού εκεί τα πράγματα περιπλέκονται.

Δίδυμοι: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, στην κορυφή ενός άκρως ερωτικού τριγώνου, ανάμεσα στον Άρη από τον Υδροχόο και την Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζώδιο σου, έχεις την ευκαιρία να αποδείξεις ότι δε λειτουργείς εγωιστικά και ανταγωνιστικά μέσα στη σχέση σου, ενώ ταυτόχρονα αυτό που συνειδητοποιείς ολοένα πιο έντονα είναι πως όταν εσύ και το ταίρι σου λειτουργείτε σαν μια γροθιά, τα αποτελέσματα είναι ασύγκριτα καλύτερα. Ακόμα κι αν πρόκειται για τα τσουρέκια που φτιάξατε για πρώτη φορά μαζί.

Καρκίνος: Δεν έχει καμία σημασία να έχεις στην κατοχή σου ένα εργαλείο που σε χρησιμοποιεί, αντί να το χρησιμοποιείς εσύ και όταν μιλάμε για έναν Καρκίνο, τότε το πιο σημαντικό εργαλείο που έχει είναι το συναίσθημα. Αυτές εδώ τις μέρες μπορείς να πάρεις ένα πολύ σημαντικό μάθημα, ότι όταν αφήνεις τα συναισθήματα σου να θεριεύουν και να ελέγχουν τις αντιδράσεις σου έρχεσαι αντιμέτωπος με προβλήματα που θα μπορούσες να είχες αποφύγει. Πώς; Μα αναγνωρίζοντας το πως νιώθεις. Αντιδράς επειδή προσπαθείς να επιβληθείς και να γίνεις αποδεκτός από τους άλλους, την ίδια στιγμή που δεν μπορεί να επιβληθείς στον εαυτό σου και να... σε αποδεχτείς!

Λέων: Οι εξελίξεις στον αισθηματικό τομέα, αλλά και η στήριξη κάποιων ανθρώπων του περιβάλλοντός σου, σου δημιουργούν την πεποίθηση ότι το μέλλον διαγράφεται πιο αισιόδοξο, όχι επειδή σώνει και ντε θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, αλλά επειδή εσύ θα δεις τα πράγματα διαφορετικά. Οι καταστάσεις μπορεί να είναι αλλού πιο εύκολες κι αλλού πιο δύσκολες, αυτό όμως λίγη σημασία έχει αφού ξέρεις ότι η δύναμη σου κρύβεται μέσα σου, δε στη δίνουν οι καταστάσεις. Πόσο μάλλον τώρα που σου είναι ξεκάθαρο δεν είσαι και μόνος σε όλο αυτό.

Παρθένος: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, στον Κριό να δέχεται τις θετικές επιδράσεις, Άρη και Αφροδίτη από τον Υδροχόο και τους Διδύμους αντίστοιχα, είτε δουλεύεις είτε όχι, είναι μία περίοδος που να έρθεις πιο κοντά σε όσα πραγματικά χρειάζεσαι, κρατώντας αποστάσεις από όσα περιέγραφαν και περιγράφουν την καθημερινότητά σου ως τώρα. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις τι έχεις χάσει επιλέγοντας να αναλώνεσαι σε μία καθημερινότητα η οποία σου κοστίζει περισσότερο από όσο αξίζει.

Ζυγός: Η κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη, που το φετινό Πάσχα θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τον Άρη έρχεται να σου θυμίσει πως όταν λέμε κρεβάτι δεν εννοούμε μόνο (!) εκείνο το έπιπλο που πέφτουμε για να κοιμηθούμε… Με τον Ερμή δε, απέναντι σου στον Κριό, ειδικά αν είσαι μόνος, θα σε βοηθούσε να ανοίξεις λίγο τα μάτια σου και να δεις τι παίζει γύρω σου, ενώ αν είσαι σε σχέση ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να προκαλέσεις συζητήσεις για να ανοίξουν λίγο τα στόματα και να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα έχοντας όμως καλές προθέσεις.

Σκορπιός: Κι όμως, το φετινό Πάσχα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για εσένα και δε μιλάω απλά για το προφανές, ότι βρισκόμαστε σε καραντίνα, άρα το να προβλέπω ότι θα είναι ξεχωριστό είναι σαν να κλέβω εκκλησία, αλλά για το ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνειδητοποιείς πως τρέχοντας στην καθημερινότητα σου να κερδίσεις περισσότερα, να νιώσεις ότι αποκτάς δύναμη, ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα για τα οποία μπορεί να κοπιάζεις, ξεχνάς πως κάπου τα έχεις ήδη κερδίσει. Κι αυτό το κάπου είναι η οικογένεια σου, οι δικοί σου άνθρωποι!

Τοξότης: Να θυμάσαι ότι πάνω στα γλέντια, τις χαρές και τα μεθύσια έχουν ειπωθεί οι μεγαλύτερες αλήθειες. Από εκείνες που καμιά φορά σε κάνουν να πιστεύεις ότι όντως σου βγήκε ξινό… Όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις να περάσεις όμορφα με τους αγαπημένους σου αυτές τις μέρες, αλλά μπορεί να μάθεις και πράγματα τα οποία αγνοούσες και ίσως σου πέσουν πιο βαριά απ’ το κατσικάκι. Για το κατσικάκι, οι ειδικοί προτείνουν σόδα, μαστίχα κλπ. Γι’ αυτά που θα ακούσεις, εγώ θα σου πρότεινα να σκεφτείς πως θα τα αξιοποιήσεις και όχι πως θα ξεσπάσεις τα νεύρα σου.

Αιγόκερως: Οι γιορτές ούτως ή άλλως σε αποδιοργανώνουν συνήθως, πόσο μάλλον το φετινό Πάσχα, που οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες λόγω της καραντίνας. Ο Ερμής, από τον Κριό, σου λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με την οικογένεια σου και με ανθρώπους που νιώθεις ότι είναι δίπλα σου, την ίδια στιγμή που Άρης και Αφροδίτη, από τον Υδροχόο και τους Διδύμους αντίστοιχα, σε καλούν να κάνεις ένα διάλειμμα και να απολαύσεις όσα έχεις δημιουργήσει.

Υδροχόος: Με τον Άρη από το ζώδιο σου σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στο επίσης αέρινο ζώδιο των Διδύμων, αυτό το Πάσχα θα είναι σκέτη... απόλαυση! Το πάθος και η επιθυμία για τον άλλον αναζωπυρώνονται, ο έρωτας γίνεται πηγή χαράς, έμπνευσης και δημιουργίας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που στο σχήμα συμμετέχει και ο Ερμής από τον Κριό που, από τη μία σε βοηθάει να αντιληφθείς διαφορετικά την έννοια της σχέσης και κάποια ρήματα τύπου... «ανήκω», «κατέχω» κλπ, κι από την άλλη ευνοεί το να ειπωθούν πράγματα που ο ένας ή ο άλλος δεν τόλμαγε να πει.

Ιχθύς: Φέτος το Πάσχα φαίνεται πως κάτι σε τρώει μέσα σου και σίγουρα ένα κομμάτι της κατάστασης μπορεί να έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε. Αυτό όμως δε σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι και η πηγή του όποιου άγχους ή προβλήματος έχεις. Είναι επίσης σημαντικό αυτή ειδικά τη στιγμή να αποφύγεις να ψάξεις να επιρρίψεις στους άλλους ευθύνες για το πως νιώθεις, αλλά να δεις τι μπορεί να κάνεις λάθος εσύ. Αντί λοιπόν να αρχίσεις να τους κατηγορείς, επέλεξε να τους μιλήσεις για το τι μπορεί να χρειάζεσαι.

