Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον ύπνο έπιασε τους κατοίκους της Ζακύνθου ο σεισμός που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:41 στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου.

Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,7 χιλιόμετρα και το επίκεντρο της εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ζακύνθου και Στροφάδων, 29 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν έχουν διαπιστωθεί υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.