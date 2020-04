Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπεράστηκε το όριο των 30000 θανάτων στις ΗΠΑ

Την Πέμπτη διαπιστώθηκαν 4.491 επιπλέον θάνατοι μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Ξεπεράστηκε χθες Πέμπτη το όριο των 30.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, όπου καταγράφονταν σχεδόν 33.000 θάνατοι ως το βράδυ, κατά δεδομένα που συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, χθες Πέμπτη ως τις 20:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:30 ώρα Ελλάδας) διαπιστώθηκαν 4.491 επιπλέον θάνατοι σε 24 ώρες. Πρόκειται, μακράν, για τον πιο βαρύ απολογισμό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μέσα σε ένα 24ωρο, όμως μάλλον ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις θανάτων που «πιθανόν συνδέονται» με την ασθένεια COVID-19, αλλά δεν εντάσσονταν στον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας μέχρι τώρα.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές στην πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι προσθέτουν 3.778 θανάτους που «πιθανόν» οφείλονταν στον κορονοϊό στον επίσημο απολογισμό. Συγκριτικά, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ως τις 23:00 ώρα Ελλάδας έκαναν λόγο για συνολικά 31.071 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 4.141 που πιθανόν οφείλονταν στην COVID-19.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, ακολουθούμενη από την Ιταλία (22.170 νεκροί), την Ισπανία (19.315) και τη Γαλλία (17.941). Η ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη, στην οποία έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα σχεδόν 667.800 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, καταγράφει τις τρεις τελευταίες ημέρες αλλεπάλληλα θλιβερά ρεκόρ θανάτων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες το σχέδιο της κυβέρνησής του για να «ξαναπάρει μπρος η Αμερική» σε τρία στάδια, ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε πολιτεία, εκτιμώντας πως η χώρα «πέρασε» την κορυφή της καμπύλης εξάπλωσης του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον Τραμπ, 29 πολιτείες αναμένεται να είναι σε θέση να άρουν τα μέτρα περιορισμού σχετικά σύντομα. «Αν κοιτάξετε τη Μοντάνα, το Γουαϊόμινγκ, τη Βόρεια Ντακότα», πολιτείες που έχουν μείνει συγκριτικά αλώβητες από την πανδημία, η κατάσταση «είναι πολύ διαφορετική από αυτή στη Νέα Υόρκη, πολύ διαφορετική από αυτή στο Νιού Τζέρσι», είπε ο Ρεπουμπλικάνος. Ωστόσο η απόφαση αυτή «θα εξαρτηθεί από τους κυβερνήτες», πρόσθεσε παρουσιάζοντας το σχέδιο της κυβέρνησής του για τη σταδιακή επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία έχει τεθεί σε καταστολή για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών εκτιμούν πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άργησε να λάβει αποφασιστικά μέτρα μπροστά στην απειλή της πανδημίας του κορονοϊού ενώ εξαπλωνόταν σε άλλες χώρες, καταγράφει δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη. Σύμφωνα με το κέντρο έρευνας Pew, το 65% των προσώπων που ερωτήθηκαν επικρίνουν τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στην πρώτη της φάση από πλευράς του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος υποβάθμιζε για πολλές εβδομάδες τη βαρύτητα της επιδημίας που άρχισε να εξαπλώνεται στην Κίνα στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019.

Αν και οι γνώμες γενικά συνάδουν με την πολιτική τοποθέτηση, μικρή πλειοψηφία των αυτοπροσδιοριζόμενων ως μετριοπαθών και φιλελεύθερων υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων, το 53%, συμφωνεί με το 92% των υποστηρικτών των Δημοκρατικών οι οποίοι στηλιτεύουν τη βραδύτητα της αντίδρασης του ενοίκου του Λευκού Οίκου, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολεμικής. Κατά τη δημοσκόπηση του Pew Research Center, που διενεργήθηκε από την 7η ως τη 12η Απριλίου σε δείγμα 4.917 προσώπων, η πλειοψηφία (το 52%) των προσώπων που ερωτήθηκαν θεωρεί πως ο αμερικανός πρόεδρος εξωραΐζει την κατάσταση στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Μόλις το 39% εκτιμά ότι ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος παρουσιάζει στην κοινή γνώμη την κατάσταση «όπως είναι» στις σχεδόν καθημερινές συνεντεύξεις που παραχωρεί και μεταδίδονται απευθείας τηλεοπτικά.

Ενώ οι ΗΠΑ είναι η χώρα του κόσμου που έχει δεχθεί το πιο βαρύ πλήγμα στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού (τουλάχιστον 32.000 νεκροί, περί τα 660.000 κρούσματα μόλυνσης), η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών εκφράζει την ανησυχία της πως «το χειρότερο μένει ακόμη να έρθει» σε αυτή την υγειονομική και οικονομική κρίση. Οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν με τον πρόεδρό τους, που επιδιώκει να «ξαναβάλει μπρος» η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου: το 66% δηλώνει ανήσυχο για την άρση των περιορισμών πολύ πρόωρα, ενώ μόλις το 32% εκτιμά αντιθέτως πως αυτή προχωρά ή θα προχωρήσει πολύ καθυστερημένα.