Πολιτισμός

Πέθανε ο Κριστόφ

Ο Γάλλος τραγουδιστής Κριστόφ, 74 ετών, ερμηνευτής των μεγάλων επιτυχιών "Aline", "Mots Bleus" και "Oh! Mon Amour", πέθανε από επιπλοκές πνευμονικής νόσου, δήλωσε η σύζυγός του Βερονίκ Μπεβιλακά, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο δημιουργός, συνθέτης και ερμηνευτής κατείχε μια μοναδική θέση στο γαλλικό τραγούδι. Ο μουσικός που δεν σταματούσε να πειραματίζεται ήταν ιδιαίτερα σεβαστός από τη νέα γενιά. Ο Ντανιέλ Μπεβιλακά όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, είχε νοσηλευτεί και εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 26 Μαρτίου σε νοσοκομείο του Παρισιού για εμφύσημα (πνευμονική νόσος), πριν μεταφερθεί στη Βρέστη, στη δυτική Γαλλία.

"Ο Κριστόφ έφυγε. Παρά την αδιάκοπη αφοσίωση των γιατρών και των νοσηλευτών, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν", έγραψαν η σύζυγός του και η κόρη του Λουσί σε ανακοίνωση. Η σύζυγός του δεν ανέφερε ποτέ την νόσο Covid-19 στις ανακοινώσεις της και, όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, επέμεινε στο πρόβλημα του "εμφυσήματος".

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε γράψει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Κριστόφ ότι ο μουσικός είχε διαγνωστεί με κορονοϊό, κάτι που ο ατζέντης του τραγουδιστή δεν είχε επιβεβαιώσει. Ο καλλιτέχνης γνώρισε την επιτυχία από το 1965 με το τραγούδι "Aline".

Η ανακοίνωση της νοσηλείας του και στη συνέχεια η μεταφορά του στη Βρέστη είχε προκαλέσει συγκίνηση στον κόσμο του θεάματος, με καλλιτέχνες και προσωπικότητες να γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους ο Γάλλος συνθέτης Ζαν-Μισέλ Ζαρ, ο οποίος είχε συνεργαστεί στενά σε δύο από τα σημαντικότερα άλμπουμ του Κριστόφ - και στα ομώνυμα εμβληματικά τραγούδια τους - "Les Paradis Perdus", 1973 και "Les Mots bleus", 1974. Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Κριστόφ συνόψισε την καριέρα του λέγοντας: "Έζησα όμορφες και δύσκολες στιγμές", αλλά "και οι δύσκολες στιγμές μου ήταν όμορφες".