Οικονομία

Εορταστικό ωράριο: πώς λειτουργούν σήμερα τα καταστήματα

Μετά την Αποκαθήλωση ξεκινούν τη λειτουργία τους οι υπεραγορές τροφίμων. Τι ισχύει το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και τα καταστήματα ξεκινούν τη λειτουργία τους μετά την Αποκαθήλωση.

Συγκεκριμένα, οι υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ) θα λειτουργήσουν σήμερα από τις 13:00 έως τις 19:00

Τα υπόλοιπα καταστήματα, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί με κρατική απόφαση, θα είναι ανοιχτά από τις 13:00 έως τις 21:00.

Το Μεγάλο Σάββατο όλα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00, ενώ την Κυριακή του Πάσχα οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία θα είναι τα μόνο καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά.