Ο Χάρι και η Μέγκαν μοίρασαν γεύματα σε ασθενείς

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν συμμετείχαν σε διανομή γευμάτων σε ασθενείς στο Λος Άντζελες, στην πρώτη δημόσια έξοδό τους που γίνεται γνωστή αφότου εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Το πριγκιπικό ζευγάρι έκανε αυτή την έξοδο την Κυριακή μαζί με εθελοντές της οργάνωσης Project Angel Food, αποστολή της οποίας είναι να παραδίδει γεύματα κατάλληλα για ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (καρκίνο κ.ά). "Ήταν εδώ για την Κυριακή του Πάσχα (των Καθολικών) και μας εξέπληξαν που επέστρεψαν την Τετάρτη. Έδωσαν γεύματα σε περίπου είκοσι από τους πελάτες μας και ήταν ενθουσιασμένοι", δήλωσε η υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης Αν-Μαρί Ουίλιαμς.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, φορώντας γάντια και μάσκα, διένειμαν αυτά τα γεύματα για να υποστηρίξουν τους οδηγούς της φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας από τότε που άρχισε να ισχύει η καραντίνα στην Καλιφόρνια, δηλαδή πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Είχαν ακούσει για την οργάνωση Project Angel Food από τη μητέρα της Μέγκαν, που ζει στο Λος Άντζελες, και έμαθαν ότι έψαχνε για επιπλέον εθελοντές. "Η συνομιλία ήταν πολύ άτυπη, το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλουν να είναι χρήσιμοι", δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης Ρίτσαρντ Αγιούμπ στο Γαλλικό Πρακτορείο. "Είναι άνθρωποι γνήσιοι, πολύ προσγειωμένοι και πολύ ευχάριστοι. Επέμειναν να τους αποκαλούμε Χάρι και Μέγκαν", πρόσθεσε.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έπαψαν επίσημα να είναι ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από την 1η Απριλίου. Μετακόμισαν στην Καλιφόρνια (δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες) τον περασμένο μήνα μετά την απόφασή τους να αποστασιοποιηθούν από τη βασιλική οικογένεια και να γίνουν "οικονομικά ανεξάρτητοι". Μέχρι σήμερα ζουν πολύ διακριτικά, ακόμη και ο τόπος κατοικίας τους είναι άγνωστος, παρά τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες μένουν επί του παρόντος στο Μαλιμπού.

Το ζευγάρι σκόπευε να δημιουργήσει ένα ίδρυμα που θα ονομάζεται Archewell και σχεδιάζει να φτιάξει έναν ιστότοπο και να συμμετάσχει στην κοινή χρήση "εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού", μέσα από ταινίες, podcast και βιβλία, σύμφωνα με την Daily Telegraph.