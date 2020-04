Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέους νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού μετρά η χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων και κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Στους 108 ανέρχονται οι νεκροί στη χώρα μας από τις επιπλοκές του κορονοϊού, καθώς ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 76χρονο άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Μποδοσάκειο με συμπτώματα του ιού από τις 9 Απριλίου και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε υποκείμενα νοσήματα. Στην Πτολεμαΐδα έχασε τη μάχη και ένας 92χρονος άνδρας με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Παράλληλα, ένας 78χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία, εξέπνευσε τα ξημερώματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.207 στην Ελλάδα. Από το σύνολο των κρουσμάτων το 56,2% είναι άνδρες.

Συνολικά, 66 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια, με μέση ηλικία τα 68 έτη, ενώ οι 13 είναι γυναίκες και υπόλοιποι είναι άνδρες.

Στα ευχάριστα νέα, 33 ασθενείς έχουν μέχρι σήμερα αποσωληνωθεί και βγει από τις ΜΕΘ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο Σωτήρης Τσιόδρας.