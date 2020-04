Κοινωνία

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΕΑΔ: λόγοι μετακίνησης, ηλικίες και λάθη

Αναλυτικά στοιχεία από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του SARS COV-2/COVID-19 συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κλιμάκια της Αρχής διενήργησαν ελέγχους σε 1055 σημεία ενδιαφέροντος (892 Αθήνα & 163 Θεσσαλονίκη) σε διάστημα πέντε ημερών.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές προέβησαν σε συστάσεις στους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων τα οποία βρέθηκαν ανοικτά κατά παράβαση των μέτρων, σε πολίτες οι οποίοι δεν έφεραν βεβαίωση μετακίνησης καθώς επίσης και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι συνωστίζονταν έξω από τράπεζες χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε εμπορικά καταστήματα, εμπορικά αισθητικής, Super Market, καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες, κέντρα, κέντρα φροντιστήρια, εκκλησίες, take-away, delivery, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, φαρμακεία, σταθμούς μετρό και εκκλησίες.

Γενικές διαπιστώσεις ως προς τους 820 πολίτες που μετακινούνταν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

α)Το μεγαλύτερο ποσοστό, 58% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 31-60 ετών

β) Ποσοστό 25% βρισκόταν στην ηλικιακή ομάδα των 61 ετών και άνω

γ) Ποσοστό 10% ήταν ηλικίας μεταξύ 10-30 ετών.

Ειδικές διαπιστώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των πολιτών:

• 58 πολίτες δεν είχαν βεβαίωση μετακίνησης (9 εξ΄αυτών στη Θεσσαλονίκη)

• 19 πολίτες με βεβαίωση χωρίς ημερομηνία

• 9 πολίτες χωρίς βεβαίωση δήλωσαν άστεγοι

• 9 άστεγοι

• 3 ελεγχόμενοι δήλωσαν εξαίρεση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας (ένστολο προσωπικό)

Περιοχές διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης:



1. Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού

2. Δήμος Αθηναίων (4η Δημοτική Ενότητα)

3. Δήμος Πειραιά

4. Δήμος Αθηναίων (6η Δημοτική Ενότητα)

5. Δήμος Αθηναίων (Πλάκα)

6. Δήμος Ιλίου

7. Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

8. Δήμος Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση και παροχή συστάσεων-οδηγιών:

• Σε ιδιοκτήτες 8 εμπορικών καταστημάτων που βρέθηκαν ανοικτά κατά παράβαση, οι οποίοι τα έκλεισαν αμέσως (καταστήματα ενδυμάτων και βιβλιοπωλείο)

• Σε ιδιοκτήτη/υπεύθυνο εστιατορίου στον Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη που εκτελούσε υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων-εδεσμάτων και διάθεσής τους μέσω διανομής κατ’ οίκον και επιτόπιας διανομής (takeaway), ο οποίος είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Σε δεύτερο έλεγχο του καταστήματος περίπου μετά από μία ώρα είχε συμμορφωθεί πλήρως.

• Για την τήρηση των αποστάσεων στις ουρές αναμονής και ενίσχυση των μέτρων ατομικής προστασίας (π.χ. αντισηπτικά εντός των καταστημάτων/υπηρεσιών)

• Για την έκδοση βεβαιώσεων προ της μετακίνησης για τα άτομα που δεν το είχαν πράξει ή στην ορθή αναγραφή των δηλωθέντων.

• Για την επικαιροποίηση των ανακοινώσεων σε καταστήματα ως προς τον αριθμό των εισερχομένων σε αυτά ανάλογα το εμβαδό τους.

Γενικές παρατηρήσεις:

• Υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης-Ελάχιστες εξαιρέσεις

• Λόγοι μετακίνησης: Εργασία, τράπεζα, super market, φαρμακείο, βόλτα κατοικίδιου. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν πρωινές ώρες.

• Τα μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία (60 και άνω) χρησιμοποιούν κυρίως χειρόγραφες βεβαιώσεις

• Η πλειοψηφία έχει κάνει χρήση sms

• Σε πολλές χειρόγραφες βεβαιώσεις δεν αναφέρεται ο κωδικός της μετακίνησης αλλά περιγράφεται ο λόγος ενώ απουσιάζει η αναγραφή της ημερομηνίας.

• Οι άστεγοι κατά την προσέγγισή τους από το κλιμάκιο ελέγχου ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων καθώς και πρακτική βοήθεια (τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα).

• Διατέθηκε σε πολίτες αντίγραφο του εγχειριδίου «Οδηγός προστασίας από τεχνικές εξαπάτησης σχετικά με τον Covid – 19» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Δήμος Ιλίου: Αρκετοί εκ των ελεγχθέντων πολιτών επέδειξαν βεβαιώσεις μετακίνησης στις οποίες ανέγραφαν άνω του ενός λόγου μετακίνησης (πχ μετάβαση σε τράπεζα αλλά και σε κατάστημα προμήθειας αγαθών πρώτης ανάγκης, κλπ). Επίσης, παρατηρήθηκε αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών να κυκλοφορεί σε δρόμους και πεζοδρόμους του Δήμους.

Πατησίων - Κυψέλη (Φωκίωνος Νέγρη) Παρατηρήθηκε ότι αριθμός πολιτών (κυρίως της ηλικιακής ομάδας 60-80) εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με βεβαιώσεις

χωρίς ημερομηνία. Παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός σε υποκαταστήματα Τραπεζών ενώ ήταν ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση του κοινού στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη.

Μοναστηράκι - Πλάκα Η διαπίστωση των κλιμακίου είναι ότι οι πολίτες σε ποσοστό 84% αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και εφαρμόζουν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Όσον αφορά τον έλεγχο των καταστημάτων, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε καθολική συμμόρφωση στα μέτρα και δεν εντοπίστηκε παράβαση.

Σε Δήμους που τα κλιμάκια της ΕΑΔ συναντήθηκαν με κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας όπως π.χ (Νίκαια και Αγ. Ιωάννης Ρέντη) υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία για τους διενεργούμενους ελέγχους. Η αντιμετώπιση των ελεγχόμενων ήταν πολύ θετική και επαινετική ως προς τη διενέργεια των ελέγχων από την πολιτεία, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων (2 πολιτών) που δεν δέχτηκαν τον έλεγχο.