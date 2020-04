Κόσμος

Κορονοϊός: Η Κίνα “ανακάλυψε” ακόμη 1200 νεκρούς στην Ουχάν

Αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων στην περιοχή που αποτέλεσε την “εστία” της φονικής πανδημίας.

Η πόλη Ουχάν στην κεντρική Κίνα αναθεώρησε σήμερα τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων της από τη νόσο του νέου κορονοϊού (COVID-19).

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της Covid-19 στην Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας, έως αργά το βράδυ χθες, Πέμπτη 16 Απριλίου, αναθεωρήθηκε κατά 325 και ανήλθε σε 50.333 και ο αριθμός των θανάτων κατά 1.200 και ανήλθε σε 3.869.

Σε ανακοίνωση, η δημοτική υπηρεσία της Ουχάν για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας Covid-19 αναφέρει ότι οι αναθεωρήσεις έγιναν σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και την αρχή της ευθύνης για την Ιστορία, τους πολίτες και τους θανόντες.