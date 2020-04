Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εκατοντάδες εκδρομείς “τσίμπησαν” τα μπλόκα της Αστυνομίας

Σε περισσότερους από τους μισούς, παράλληλα με την χρηματική ποινή, αφαιρέθηκαν οι πινακίδες. Περιοσσότερα από 1500 τα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις την Μ. Πέμπτη.

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό χθες, Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου:

για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν 81 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως:

βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως: 36 στην Αττική,

19 στην Κεντρική Μακεδονία,

12 στη Θεσσαλονίκη,

5 στη Δυτική Μακεδονία

4 στη Δυτική Ελλάδα,

4 στη Θεσσαλία και

1 στην Ήπειρο.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 300 ευρώ, ενώ σε 56 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 60 ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 535 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 300 ευρώ, ενώ σε 309 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 60 ημέρες.

για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν 1.738 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως:

βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως: 709 στην Αττική,

203 στη Θεσσαλονίκη,

120 στην Κεντρική Μακεδονία,

119 στη Δυτική Ελλάδα,

115 στην Κρήτη,

71 στην Πελοπόννησο,

69 στη Στερεά Ελλάδα,

67 στο Βόρειο Αιγαίο,

66 στο Νότιο Αιγαίο,

62 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

57 στα Ιόνια Νησιά,

55 στη Θεσσαλία,

20 στην Ήπειρο και

5 στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί 43.730 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150 ευρώ.

για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια 457 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 436 άτομα.

Διπλάσιο πρόστιμο και σαρωτικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη διασφάλιση των περιοριστικών μέτρων για το Πάσχα, που επεκτάθηκαν και αυστηροποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Από το Αρχηγείο της Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούνται συνεχώς συσκέψεις μέσω τηλεδιασκέψεων, έχουν δοθεί σαφείς εντολές σε όλες τις υπηρεσίες να εφαρμόζουν κατά γράμμα όλα τα μέτρα και να επιβάλουν χωρίς διακρίσεις τις προβλεπόμενες κυρώσεις στους παραβάτες, που αυξήθηκαν με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις για το διάστημα από τις 21.00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα προς Τρίτη.

Στην τελευταία τηλεσύσκεψη που έγινε χτες το βράδυ, δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη επιτήρηση στις εκκλησίες, για σήμερα το βράδυ στον Επιτάφιο, αλλά και στην Ανάσταση και συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις ενέργειες των αστυνομικών, κυρίως την Κυριακή του Πάσχα. Παράλληλα συζητήθηκε το θέμα των μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού, κυρίως με τον κωδικό Β4, που αφορά τη μετάβαση σε άνθρωπο που έχει ανάγκη βοηθείας, στο οποίο επέμεινε με ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Χαρδαλιάς.

Οι εντολές προς τους επικεφαλής των αστυνομικών υπηρεσιών είναι να μην δείξουν καμία επιείκεια σε περιπτώσεις με αυτό τον κωδικό, που κατά την μετακίνηση δεν υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά, όπως διεύθυνση προορισμού, στοιχεία του ανθρώπου που υποτίθεται ότι χρήζει βοηθείας, αποδεικτικό του προβλήματος, ώρα επιστροφής και φυσικά να μην επιβαίνουν στο αυτοκίνητο πάνω από δύο άτομα. Για την παραβίαση αυτού του περιορισμού το πρόστιμο γίνεται από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 300 ευρώ για τον οδηγό και 150 για τον συνοδηγό και αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες. Η ίδια ποινή ισχύει για την απόπειρα μετακίνησης εκτός νομού, αλλά επεκτάθηκε για το παραπάνω διάστημα και για μετακινήσεις εντός νομού αλλά εκτός αστικού ιστού, δηλαδή στα εξοχικά.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι 1.000 ευρώ για κάθε άτομο είναι το πρόστιμο για δημόσιες συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων, κάτι που ισχύει και για τις συναθροίσεις για το ψήσιμο του αρνιού, ενώ όπως επισημαίνουν παράγοντες της Πολιτικής Προστασίας, σε ακραίες περιπτώσεις προβλέπεται και αυτόφωρο, με το άρθρο 285, που αφορά στην αποτροπή διάδοσης νόσου. Αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν πονοκέφαλο για την Αστυνομία, καθώς μπορούν να επέμβουν μετά από καταγγελίες, κάτι που απεύχονται οι αστυνομικοί, ποντάροντας στο φιλότιμο των Ελλήνων και στην τήρηση των απαγορεύσεων. «Δεν θέλουμε να μας φέρουν στη δυσάρεστη θέση να βεβαιώνουμε παραβάσεις στα σπίτια», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Θεόδωρος Χρονόπουλος και συμπλήρωσε: «Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει αποδείξει ότι συνειδητοποιεί απολύτως την ανάγκη τήρησης αυτών των μέτρων για το καλό όλων και αισιοδοξούμε ότι δεν θα χαλάσουν αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής».

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, από χτες ήδη έχουν ενταθεί οι αστυνομικές περιπολίες στις αγορές για την αποφυγή συνωστισμού, αλλά και για κλοπές και άλλα αδικήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., εκτός από τα διόδια που υπάρχουν σε μόνιμη βάση αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή αποχώρησης προς την επαρχία, ισχύουν τα εξής μέτρα:

Υπάρχουν μπλόκα σε όλους τους δρόμους που οδηγούν εκτός αστικού ιστού, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες άλλες μεγάλες πόλεις.

Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και η εμφανής παρουσία αστυνομικών σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων και αεροδρόμια, ώστε να μην φύγει κανείς που δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και για την αποφυγή συνωστισμού στην παραλαβή δεμάτων από την επαρχία.

Αυστηρή επιτήρηση των ναών.

Ειδικά για την Κυριακή προβλέπεται η επιτήρηση πάρκων και άλλων περιοχών που συνήθως καταφεύγουν οι κάτοικοι των πόλεων για βόλτες, όπως είναι στην Αττική το Ζάππειο, το Πεδίο του Άρεως, ο λόφος του Φιλοπάππου, το Τατόι κ.λπ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα drone και τα ελικόπτερα της Αστυνομίας, που παράλληλα θα επιτηρούν και μέσα στις πόλεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κλοπών, διαρρήξεων με στόχο τα κλειστά καταστήματα, καθώς και άλλων έκνομων ενεργειών, για την τήρηση της Ασφάλειας. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε χτες ότι οι 9 στους 10 συμπολίτες μας, όπως δείχνουν οι σχετικές μετρήσεις, δηλώνουν ότι θα γιορτάσουν με βάση τους κανόνες που επιβάλουν οι συνθήκες, θα ακολουθήσουν τις οδηγίες. Την ίδια στιγμή όμως ένας στους δέκα δηλώνουν ότι δεν θα αλλάξουν τίποτα από τις συνήθειες τους. «Είναι ικανοί να καταστρέψουν αυτό που έχουμε χτίσει με τόση προσπάθεια. Δηλώνουν ευθαρσώς ότι κάνουν ετοιμασίες, λες και δεν έχει γίνει τίποτα, λες και ο ιός δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει σε αυτούς και σε εκείνους με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή ή πως θα υπολογίσει ότι είναι Πάσχα» ανέφερε ο υφυπουργός και συμπλήρωσε: «Προκειμένου να προασπίσουμε την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας και να διαφυλάξουμε το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τα επιπλέον μέτρα που ουσιαστικά απαντούν στην πρόθεση και ανευθυνότητα του 1 στους 10, που δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης». Καταλήγοντας ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε: «Ναι, θα νικήσουμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Σύντομα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας».