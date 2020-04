Κοινωνία

Οδηγός φορτηγού παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Πατρών, για τον εντοπισμό ενός οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυμάτισε και εγκατέλειψε ένα κορίτσι 10 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που αναζητείται, οδηγώντας ΙΧ φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε το 10χρονο κορίτσι, που κινούνταν πεζό και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αμέσως μετά περίοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και η 10χρονη διακομίσθηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφριά τραύματα.