Οικονομία

Πρωτοφανής ύφεση στην Κίνα λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ της χώρας, στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η κινεζική οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το πρώτο τρίμηνο, κατά 6,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, κάτι που αποδίδεται στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, που είχε συνέπεια να ανασταλεί σχεδόν κάθε δραστηριότητα στη χώρα, αποκαλύπτουν επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Η πτώση πάντως ήταν μικρότερη από ό,τι προέβλεπε μεσοσταθμικά ομάδα αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου (–8,2%).

Πρόκειται μολαταύτα για τη χειρότερη επίδοση της οικονομίας της Κίνας αφότου άρχισαν να δημοσιοποιούνται δεδομένα για την πορεία του ΑΕΠ ανά τρίμηνο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το τελευταίο τρίμηνο του 2019, καταγραφόταν ανάπτυξη 6%.

Η Κίνα έχει να καταγράψει συρρίκνωση του ΑΕΠ της σε ετήσια βάση από το 1976.

Αν και τα στοιχεία που ανακοινώνει η Κίνα αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από αρκετούς ειδικούς, εξετάζονται πάντα με μεγάλη προσοχή από τους αναλυτές, με δεδομένο το τεράστιο βάρος της χώρας για την παγκόσμια οικονομία.

Εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, η Κίνα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη «με νέες δυσκολίες και προκλήσεις στην επανεκκίνηση της δραστηριότητας και της παραγωγής», αναγνώρισε μιλώντας στον Τύπο ο Μάο Σενγκγιόνγκ, εκπρόσωπος της κινεζικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του κορονοϊού, που είχε ως χθες Πέμπτη στοιχίσει τη ζωή σε 3.342 ανθρώπους, επισήμως τουλάχιστον, το Πεκίνο επέβαλε άνευ προηγουμένου μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών, αναστέλλοντας πρακτικά την οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της.

Οι πωλήσεις λιανικής έκαναν νέα βουτιά τον Μάρτιο (–15,8%) σε ετήσια βάση, πάντως το πλήγμα για τη βιομηχανική παραγωγή ήταν λιγότερο βαρύ (–1,1%).

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων μηνών, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι πωλήσεις λιανικής είχαν υποχωρήσει κατά 20,5% ενώ η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 13,5%.

Παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι συνεχίζουν να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, λόγω του φόβου ότι θα μολυνθούν.

Μεταξύ του Απριλίου και του Ιουνίου, η Κίνα αναμένεται να επιστρέψει στην ανάπτυξη, αφού βίωσε το πρώτο τρίμηνο την «πιο ακραία επιβράδυνση (της οικονομικής δραστηριότητας) από την Πολιτιστική Επανάσταση», που είχε λάβει τέλος το 1976, εκτιμά ο αναλυτής Τζούλιαν Έβανς-Πρίτσαρντ της εταιρείας Capital Economics.

Ο ασιατικός γίγαντας ωστόσο κάθε άλλο παρά έχει αφήσει πίσω του τον αντίκτυπο της πανδημίας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει απεναντίας ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τον Έβανς-Πρίτσαρντ: οι κυριότερες εξ αυτών είναι η αύξηση της ανεργίας, η ανεπαρκής εσωτερική ζήτηση και η ολοένα πιο δύσκολη συγκυρία στο εξωτερικό, που πλήττει τις εξαγωγές.